Travel Off Path собрали несколько мест, которые особенно хорошо подходят для осенней поездки. Среди них – теплый Тенерифе, спокойный Дубровник, а также популярный Санторини, где в сентябре и октябре значительно меньше туристов.

Куда поехать осенью?

Тенерифе, Канарские острова, Испания

На Тенерифе осень совсем не такая, к какой привыкли в большинстве стран Европы. Благодаря расположению недалеко от побережья Западной Африки на острове в течение года сохраняется теплая погода, поэтому он подходит для тех, кто хочет продлить сезон отдыха у океана.

Здесь можно совместить пляжный отдых с прогулками по природным маршрутам. Например, утром можно провести время на побережье с черным вулканическим песком, а после обеда отправиться в национальный парк Тейде, чтобы увидеть лавовые поля, напоминающие другую планету.

Тенерифе сочетает природные локации с испанской культурой и развитой туристической инфраструктурой. Здесь путешественники могут окунуться в атмосферу летнего отпуска даже тогда, когда в других частях Европы уже холодно.

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Дубровник, Хорватия

Осенью Дубровник совсем не такой, как в разгар лета. В высокий сезон Старый город заполняют множество туристов с круизных лайнеров, а жара затрудняет длительные прогулки.

Осенью же ситуация меняется: круизные лайнеры покидают город, температура становится более комфортной для прогулок, а на улицах значительно спокойнее.

Город расположен на берегу Адриатического моря. Путешественникам советуют запланировать прогулку по городским крепостным стенам за несколько часов до захода солнца. В это время мягкий золотистый свет подчеркивает крыши и синие известняковые улицы.

Санторини, Греция

Летом Санторини переполнен огромным количеством туристов, высокими ценами и жарой. В конце сентября и в октябре же остров становится значительно спокойнее, хотя море по-прежнему остается достаточно теплым для купания.

Особенно заметна разница в Ие. Если летом за лучшие места для наблюдения за закатом приходится буквально бороться, то осенью можно гораздо спокойнее наслаждаться знаменитыми пейзажами.

Белые дома и голубые купола расположены на краю затопленного вулканического кратера, создавая тот самый пейзаж, ради которого туристы приезжают на Санторини.

Алгарве, Португалия

Южный регион Португалии Алгарве известен золотыми пляжами и высокими морскими скалами. В октябре основная часть летних туристов покидает курорты, однако теплая погода все еще сохраняется, а солнце продолжает прогревать побережье.

Однако осенью Атлантика становится более бурной, поэтому этот период подойдет тем, кто любит серфинг или прогулки у океана.

Одной из самых известных природных достопримечательностей региона являются морские пещеры Бенагил. Осенью к ним можно отправиться на небольшой лодке и не тратить время на борьбу за свободное место на переполненном пляже.

Для активных путешественников подойдет маршрут "Семь висячих долин". Он проходит вдоль края прибрежных скал и считается одним из лучших европейских маршрутов для трейлраннинга.