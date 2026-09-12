Не сразу после дождя: как выбрать идеальный день для поездки по грибы

Многие люди считают, что дождь – это своего рода предвестник появления грибов. Но даже после хорошего дождя не обязательно сразу бежать в лес с корзинкой. Лучший момент для "тихой охоты" наступает лишь через несколько дней.

Опытные грибники обычно ждут примерно 3 – 4 дня после хорошего дождя. За это время в лесу сохраняется достаточно влаги, а грибница получает условия для образования плодовых тел. Но на самом деле важны также температура и количество осадков. Подробнее о лучшем времени для похода за грибами расскажет 24 Канал.

То, что мы называем грибом, – лишь плодовое тело грибницы. Основная часть организма расположена в почве или другом субстрате и может долго оставаться незаметной. Когда после засушливого периода почва получает достаточно влаги, условия для образования плодовых тел становятся более благоприятными. Но грибам нужно время, чтобы пройти этот процесс. Поэтому следующий день после дождя – не идеальный день для "тихой охоты".

Когда ехать за грибами после дождя?

Условно можно ориентироваться на следующую схему:

день дождя – почва получает необходимую влагу, но для массового появления грибов еще рано.

1 – 2 дня после осадков – в лесу уже могут встречаться первые грибы, но их может быть немного.

3 – 4 день – хороший момент для поездки, особенно если после дождя держится умеренно теплая погода.

5 день и далее – все зависит от погоды. Если почва остается влажной, грибов может становиться больше. Если наступили жара, сильный ветер и засуха, то условия быстро ухудшаются.

Важно также, насколько хорошо осадки промочили почву. После короткого дождя в сухом лесу результат может быть скудным. Значительно лучше шансы после длительных осадков, которые хорошо насытили землю влагой.

Также стоит посмотреть прогноз на ближайшие дни. Если после дождя установилась умеренная температура без жары и сильного ветра, влага дольше будет сохраняться в лесу.

Грибы в корзине / Фото Depositphotos

Как определить грибной день?

После хорошего дождя планируйте поход в лес примерно на третий – четвертый день. Но перед поездкой проверьте, не было ли резкого потепления или сильного ветра.

А дальше уже можно ориентироваться на конкретный лес и собственные наблюдения. Если после дождя там появились первые грибы, то через несколько дней стоит заглянуть туда снова.