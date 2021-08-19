Опять этот COVID: живописный французский остров закрыли на карантин

Французский остров Мартиника закрывают для туристов на 3 недели. Через COVID-19 там ввели карантин.

В летний сезон на заморской территории немало туристов. Отдыхающих местные власти просят как можно быстрее покинуть территорию.

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Французский остров Мартиника закрывают на карантин

В течение трех недель на острове Мартиника будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а гостиницы будут работать только для жителей и работников. Другие предприятия власти просят организовать возможность работать дистанционно.



Остров Мартиника закрывают на карантин / Фото Schengenvisainfo

Такие жесткие карантинные ограничения вводят в связи со стремительным ростом больных COVID-19. Из-за вспышки за считанные дни количество больных достигло 1200 человек в 10 000 населения, а заполняемость больниц – 227%.

Врачей-добровольцев и медсестер Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призывает помочь Гваделупе и Мартинике. В минувший вторник в заморские районы прибыло 240 медицинских работников.

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Авиакомпания Air Belgium заявила, что временно не будет перевозить пассажиров на Мартинику и Гваделупу. Air Belgium также помогает вернуться домой туристам, которые застряли на острове. Пассажиров, которые уже успели приобрести билеты и спланировать отдых на Мартинике или Гваделупе, призывают перенести поездку и обещают вернуть деньги.



Туристов призывают не посещать пока эти регионы / Фото Unsplash