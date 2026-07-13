Украинская туристка yuliia_kvpk рассказала в треде о ситуации, с которой столкнулась во время отдыха в Греции. По ее словам, перед поездкой она забронировала отель через Booking.com, ориентируясь также на информацию с официального сайта отеля и других туристических ресурсов. Однако уже по прибытии оказалось, что реальные условия не соответствовали ее ожиданиям, а вернуть средства, уплаченные за бронирование, не удалось.

Что произошло после приезда в отель?

Девушка прилетела на греческий остров Родос вместе со своей 67-летней мамой. Перед бронированием она видела информацию о том, что пляж расположен всего в 50 метрах от отеля. Именно это стало одной из главных причин выбора этого отеля. Однако по приезду вместо ожидаемого пляжа их встретили масштабные строительные работы.

Нас встретили экскаваторы, бетон, металлические конструкции, горы камней и полностью разрытая набережная. Мы даже не заселились,

– пишет Юлия в своем посте.

Как выглядел берег возле отеля / фото yuliia_kvpk

Они сразу обратились в администрацию отеля и в службу поддержки Booking.com, предоставили фотографии и объяснили ситуацию. Вместо отдыха им пришлось несколько часов искать другое жилье. Впоследствии Booking.com сообщил, что 1 384,40 евро (70 447 гривен) за бронирование возвращать не будет. Больше всего девушку возмутило то, что о масштабных работах у моря туристов не предупредили еще до бронирования.

Я не прошу бесплатного отпуска или чьих-то денег. Я хочу вернуть свои деньги,

– написала девушка.

Какие похожие ситуации случались с другими туристами?

Публикация быстро собрала сотни комментариев. Многие пользователи написали, что у них тоже были проблемы с бронированием через Booking.com. Одни рассказывали, что по приезду получали номер, не соответствующий действительности.

На фото все было белым, красивым и чистым. Заселились, а там плесень по всей комнате,

– пишет пользовательница sonya.khoru

Как выглядела комната в реальности / фото sonya.khoru

Другие вспоминали случаи, когда бронирование отменяли уже после оплаты или возникали трудности с возвратом средств.

Прилетели в Амстердам, а оказалось, что бронирование отменено. За деньги боролись целый месяц,

– рассказывает в комментариях пользователь stfalcon.

Как туристам избежать подобных ситуаций?

Прежде всего рекомендуют внимательно читать самые свежие отзывы, ведь именно в них часто появляется информация о ремонтах или изменениях условий проживания. Также советуют проверять отель не только на Booking.com, но и в Google Maps, на других туристических платформах и обращать внимание на фотографии, которые публикуют сами путешественники.

Несколько пользователей посоветовали обратиться в банк и воспользоваться процедурой chargeback. В некоторых случаях именно так удалось вернуть средства. Кроме того, часть комментаторов рекомендовала проводить бронирование жилья напрямую через отель или пользоваться услугами турагентов, которые могут помочь в случае возникновения спорных ситуаций.