Как сообщила Государственная служба по безопасности на транспорте, в такой рекламе речь идет не об удобстве, а о переоборудованном транспорте, который не прошел надлежащую сертификацию. Именно поэтому пассажиры могут не знать о рисках, скрытых за привлекательным обещанием "спокойной" поездки. В службе напоминают, что безопасность в автобусе важнее любого дополнительного комфорта.

Почему "спальные места" в автобусах опасны?

В Украине нет сертифицированных автобусов с оборудованными спальными местами для пассажиров. Транспорт должен соответствовать требованиям безопасности, быть оснащен сертифицированными пассажирскими креслами и ремнями.

Самовольно обустроенные места для сна могут показаться удобными, но в случае резкого торможения, маневра или ДТП они превращаются в дополнительную опасность. Человек, лежащий без надлежащей защиты, подвергается значительно более высокому риску травмирования или гибели.

Такие предложения – это прямая угроза жизни и безопасности пассажиров,

– отметили в Укртрансбезопасности.

Помимо риска для самих пассажиров, подобная переоборудование может обернуться проблемами и для перевозчиков. Если изменения в конструкции не согласованы и не подтверждены документально, это уже нарушение закона, а не услуга для комфорта.

Обратите внимание! Укртрансбезопасность предупреждает, что использование потенциально опасных транспортных средств может повлечь за собой не только административные, но и уголовные последствия. В некоторых случаях это может привести даже к аннулированию лицензии перевозчика.

Что стоит помнить перед бронированием билета?

Перед покупкой билета на международный или дальний рейс путешественникам рекомендуют внимательно смотреть не только на цену и маршрут, но и на сам транспорт. Если в рекламе обещают "спальные места" в обычном автобусе, это повод задать перевозчику дополнительные вопросы.

В ведомстве добавляют, что легальные перевозки должны осуществляться сертифицированными автобусами с соблюдением всех требований безопасности. Именно это и является главным ориентиром для пассажира, который хочет доехать не только с комфортом, но и без риска.