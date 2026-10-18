Забудьте об Италии и Испании: вот где лучше всего жить в 2026 году

Одна из прибалтийских стран заняла первое место в рейтинге лучших стран для переезда в 2026 году. Она обошла даже Сингапур, Малайзию и Португалию.

Речь идет об Эстонии, которая заняла первое место по итогам анализа 192 стран по 24 критериям, пишет Travel + Leisure. В их число входили качество жизни, здравоохранение, безопасность, стабильность и возможности для обустройства на новом месте.

Помимо Эстонии, в первую десятку вошли Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта. Пять из десяти стран расположены в Европе.

Почему иностранцы выбирают Эстонию?

По оценке экспертов, главным козырем страны является цифровая инфраструктура. Более 99% операций здесь выполняются онлайн.

К тому же Эстония привлекает и предпринимателей. Здесь развита стартап-экосистема, а по условиям для запуска бизнеса страна занимает 12-е место в мире.

Еще одно преимущество для потенциальных переселенцев заключается в том, что иностранцы могут приобретать жилую недвижимость. Примерно треть жителей страны проживает в Таллинне, который расположен на берегу Финского залива и является главным экономическим центром.

Местный рынок жилья здесь в основном представлен квартирами, а средняя цена жилья в столице составляет 160 тысяч евро.



Эстония лучше всего подходит для жизни среди других стран Европы / Фото Pexels

Какие минусы есть у жизни в Эстонии?

Но, несмотря на первое место в рейтинге, страна подойдет не каждому. Самым слабым местом исследователи назвали климат. По этому показателю Эстония набрала лишь 20 баллов из 100. Зимы здесь холодные, а в декабре световой день очень короткий, поэтому для тех, кто привык к теплу и солнцу, это может стать серьезным препятствием.

К тому же, есть определенные финансовые нюансы. По данным исследования, ставка налога на доходы составляет 22%, а в отдельных случаях налогообложению может подлежать и доход, полученный за рубежом. Поэтому будущим переселенцам стоит заранее изучить правила, которые будут касаться именно их ситуации.

С 2026 года для налогоплательщиков действует необлагаемый минимум в размере 700 евро в месяц.