Охотник за сокровищами Бонди путешествует по миру в поисках подводных артефактов: фото находок

Австралиец Ли Уэббер путешествует по миру в поисках подводных сокровищ. Он нашел 50 сейфов, пистолеты, пули, мотоцикл BMW, тысячи велосипедов, ювелирные изделия и уникальную золотую монету.

Мужчина называет свое увлечение "зависимостью", но продолжает поиски. Некоторые находки он оставляет, а некоторые - продает.

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Путешествия за подводными сокровищами

Ли Уэббер известен как Охотник за сокровищами Бонди, специализируется на подводной "охоте". Он ищет необычные находки с помощью магнита или во время дайвинга.

Мужчина обнаружил свою страсть к поиску сокровищ во время купания на пляже Бонди в Сиднее, Австралия. В тот день, 15 лет назад, он впервые нашел и кучу монет на морском дне и 3 золотые кольца.



Охотник за сокровищами с ластой, наполненной находками / Фото The Daily Mail

Он путешествовал по Испании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Нидерландам, Ибице, Таиланду и Англии. Например, во время погружения в реку в Бельгии Уэббер среди других предметов нашел большой пистолет, солнцезащитные очки и ключ от автомобиля Audi. В Нидерландах – первую серебряную римскую монету, а на Ибице – много золотых утерянных украшений. А вот в Амстердаме в канале Ли обнаружил множество сейфов, которые потопили после ограблений.

В отличие от большинства металлоискателей, Уэббер обнаруживает артефакты под водой с помощью специального водонепроницаемого оборудования. Все пули и патроны к оружию, которые Ли находит во время "ловли" магнитом, передают полиции.

Невероятные подводные сокровища из коллекции Ли Уэббера / Фото The Daily Mail