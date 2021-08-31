Шестая версия: официальный сайт Украины "заговорил" на китайском

На официальном сайте Украины появилась версия еще на одном языке. Теперь Ukraine.ua "говорит" на китайском.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что китайская языковая версия является уже шестой на официальном сайте Украины.

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Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайский. Китайским в ​​мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН,

– заявил Кулеба.

Он также добавил, что продвижение положительного имиджа Украины в мире – приоритет Стратегии внешней политики.

По состоянию на 31 августа 2021 года официальный сайт Украины имеет шесть языковых версий: английскую, немецкую, французскую, испанскую, арабскую и китайскую.

Отметим, официальный сайт Украины – Ukraine.ua, запустили 25 февраля 2021 года. Как отмечают в МИД, его разработали для иностранцев, интересующихся нашим государством. К тому же он помогает в формировании имиджа страны за рубежом.

В фотобанке Ukraine.ua есть множество красивых изображений нашего государства – ее природы, людей и традиций.

Кроме того, на сайте есть немало информации об Украине. Там можно ознакомиться с ее возможностями для обучения иностранных студентов, инвестирования или путешествий.