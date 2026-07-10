Куда отправиться в Карпаты на 1 день: 5 маршрутов с водопадами, озерами и панорамными вершинами

Хочется провести день в Карпатах среди водопадов, полонин, горных озер и панорамных хребтов, но без многодневного похода? Для этого есть несколько маршрутов, которые можно пройти всего за один день. Они различаются по уровню сложности, но каждый позволяет увидеть другие, не менее впечатляющие Карпаты.

Украинская туристка vasha_emma подобрала пять интересных маршрутов, которые идеально подойдут для однодневного путешествия.

Какой маршрут в Татарове подойдет даже для новичков?

Первый маршрут начинается в Татарове от Женецкого контрольно-пропускного пункта. Вход на территорию стоит 100 гривен. До КПП можно добраться на маршрутке от вокзала примерно за 10 минут. Далее туристам нужно пройти около 4 – 5 километров по асфальтированной дороге вдоль реки Женец до поворота на Наринецкий водопад.

После перехода через мостик тропа ведет через живописный лес прямо к водопаду. Затем маршрут продолжается к полонине Залим, где можно отдохнуть или устроить пикник. Вход на территорию также стоит 100 гривен. Здесь есть магазин, качели, мусорные баки и обустроенные места для отдыха.

Маршрут в Татарове / фото vasha_emma

Где найти живописный хребет без большого количества туристов?

Тем, кто ищет менее популярные места, стоит обратить внимание на Сокольский хребет недалеко от Косова. Из Косова до села Соколовка можно доехать на автобусе. Именно отсюда начинается подъем на хребет. Тропа хорошо протоптанная, а подъем довольно пологий, поэтому примерно за полтора часа можно добраться до вершины.

Отсюда открываются красивые панорамы Карпат, а вдоль хребта расположены большие каменные скалы. Одной из самых известных является Кашицкий камень, который также называют "Головой Довбуша". После прогулки по хребту можно спуститься по живописным тропам в село Яворов.

Сокольский хребет /фото vasha_emma

Какой маршрут ведет к высокогорному озеру Ворожеска?

Маршрут к озеру Ворожеска считается несколько более сложным из-за логистики, однако именно он позволяет увидеть один из самых красивых водоемов украинских Карпат. Сначала нужно добраться до Ясиня, а уже оттуда, от вокзала, сесть на трансфер до Драгобрата.

Далее маршрут проходит через перемычку, гору Стиг и ведет к Большому Котлу. Преимущество этого похода заключается в том, что большая часть пути проходит по хребту без значительного набора высоты. В то же время стоит учесть, что по дороге можно встретить много внедорожников, хотя в будние дни их обычно меньше.

Полюбоваться озером можно со смотровой площадки или спуститься непосредственно к водоему. Однако спуск довольно сложный, поэтому туристам рекомендуют иметь треккинговые палки и качественную горную обувь.

Маршрут к озеру Ворожеска /фото vasha_emma

Куда отправиться из Татарова за панорамными видами?

Еще один несложный маршрут из Татарова ведет на гору и полонину Ягодную. Старт находится возле трассы, ориентиром служит ресторан "Пивной сад". Хотя местами подъем может быть довольно крутым, тропа хорошо протоптана и оборудована местами для отдыха. Большая часть маршрута проходит через лес, поэтому даже в жаркую летнюю погоду здесь комфортно.

На вершине установлены стол и скамейки, где можно отдохнуть или пообедать. Если погода ветреная, лучше спуститься чуть ниже на полонину. Возвращаться рекомендуют тем же маршрутом, но примерно на середине пути можно свернуть налево на тропу, которая проходит через особенно живописный лес.

Маршрут из Татарова /фото vasha_emma

Откуда открывается один из лучших видов на Черногору?

Любителям панорам стоит выбрать маршрут на хребет Кострич вблизи Ворохты. Поход начинается от Кривопольского перевала. Сюда можно доехать на автомобиле, оставив его на парковке, или на маршрутке из Ворохты. Тропа хорошо промаркирована и сначала проходит через влажный карпатский лес.

Маршрут на хребет Кострич / фото vasha_emma

Ближе к вершине начинаются более крутые серпантины, а весь подъем занимает примерно от двух с половиной до трех часов. Наградой за усилия становятся широкие панорамы, откуда можно увидеть почти весь Черногорский хребет. Возвращаться можно по кольцевому маршруту, однако автор маршрута советует спускаться той же дорогой, по которой осуществлялся подъем.