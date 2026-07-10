Українська туристка vasha_emma зібрала п'ять цікавих маршрутів, які ідеально підійдуть для одноденної мандрівки.

Який маршрут у Татарові підійде навіть для новачків?

Перший маршрут починається у Татарові від Женецького контрольно-пропускного пункту. Вхід на територію коштує 100 гривень. До КПП можна дістатися маршруткою від вокзалу приблизно за 10 хвилин. Далі туристам потрібно пройти близько 4 – 5 кілометрів асфальтованою дорогою вздовж річки Женець до повороту на Нарінецький водоспад.

Після переходу через місток стежка веде мальовничим лісом просто до водоспаду. Після цього маршрут продовжується на полонину Залім, де можна зробити перепочинок або влаштувати пікнік. Вхід на територію також коштує 100 гривень. Тут є магазин, гойдалки, смітники та облаштовані місця для відпочинку.

Маршрут у Татарові / фото vasha_emma

Де знайти мальовничий хребет без великої кількості туристів?

Тим, хто шукає менш популярні локації, варто звернути увагу на Сокільський хребет поблизу Косова. Із Косова до села Соколівка можна доїхати автобусом. Саме звідси починається підйом на хребет. Стежка добре протоптана, а підйом доволі пологий, тому приблизно за півтори години можна дістатися вершини.

Звідси відкриваються красиві панорами Карпат, а вздовж хребта розташовані великі кам'яні скелі. Однією з найвідоміших є Кашицький камінь, який також називають "Головою Довбуша". Після прогулянки хребтом можна спуститися мальовничими стежками до села Яворів.

Сокільський хребет /фото vasha_emma

Який маршрут веде до високогірного озера Ворожеська?

Маршрут до озера Ворожеська вважається дещо складнішим через логістику, однак саме він дозволяє побачити одну з найкрасивіших водойм українських Карпат. Спочатку потрібно прибути до Ясіня, а вже звідти від вокзалу сісти на трансфер до Драгобрата.

Далі маршрут проходить через перемичку, гору Стіг і веде до Великого Котла. Перевага цього походу полягає в тому, що більша частина шляху проходить хребтом без значного набору висоти. Водночас варто врахувати, що дорогою можна зустріти багато позашляховиків, хоча у будні їх зазвичай менше.

Помилуватися озером можна з оглядового майданчика або спуститися безпосередньо до водойми. Проте спуск досить складний, тому туристам радять мати трекінгові палиці та якісне гірське взуття.

Маршрут на озеро Ворожеська /фото vasha_emma

Куди піти з Татарова за панорамними краєвидами?

Ще один нескладний маршрут із Татарова веде на гору та полонину Ягідну. Старт знаходиться біля траси, орієнтиром слугує ресторан "Пивний сад". Хоча місцями підйом може бути доволі крутим, стежка добре протоптана й обладнана місцями для відпочинку. Більша частина маршруту проходить через ліс, тому навіть у спекотну літню погоду тут комфортно.

На вершині встановлені стіл і лавки, де можна перепочити або пообідати. Якщо погода вітряна, краще спуститися трохи нижче на полонину. Повертатися рекомендують тим самим маршрутом, але приблизно на середині шляху можна звернути ліворуч на стежку, яка проходить через особливо мальовничий ліс.

Маршрут із Татарова /фото vasha_emma

Звідки відкривається один із найкращих видів на Чорногору?

Любителям панорам варто обрати маршрут на хребет Кострич поблизу Ворохти. Похід починається від Кривопільського перевалу. Сюди можна доїхати автомобілем, залишивши його на парковці, або маршруткою з Ворохти. Стежка добре промаркована та спочатку проходить через вологий карпатський ліс.

Маршрут на хребет Кострич / фото vasha_emma

Ближче до вершини починаються крутіші серпантини, а весь підйом займає приблизно від двох з половиною до трьох годин. Нагородою за зусилля стають широкі панорами, звідки можна побачити майже весь Чорногірський хребет. Повертатися можна кільцевим маршрутом, однак автор маршруту радить спускатися тією ж дорогою, якою здійснювався підйом.