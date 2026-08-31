Исследование компании Global Rescue, специализирующейся на оказании помощи путешественникам в рискованных и кризисных ситуациях, выявило одну из самых распространенных ошибок, пишет Euronews.

Что вызывает стресс во время поездок?

Речь идет о перегрузке чемодана, что для 74% участников опроса считается настоящей ошибкой. Перед отпуском нам кажется, что нужно взять больше вещей, но на практике мы надеваем лишь половину из того, что взяли.

Лишние вещи в чемодане становятся источником неудобств. Чрезмерное наполнение багажа создает не только стресс, но и лишний вес. Тяжелый багаж может негативно сказаться на физическом состоянии человека во время передвижения.

Тяжелый багаж усиливает усталость, ухудшает равновесие и повышает риск падений, растяжений при передвижении в аэропортах, круизных терминалах, по мощеным улицам или пересеченным тропам,

– отметил эксперт Дэн Ричардс.

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Значительное количество сумок замедляет передвижение и быстрее изнуряет человека. Возможность быстро передвигаться порой может оказаться важнее, чем содержимое чемодана с лишними вещами.



Перегруженный чемодан создает стресс / Фото Pexels

Что еще делают туристы?

Помимо излишнего набивания чемоданов, туристы отмечают еще несколько существенных ошибок в путешествиях.

19% участников опроса назвали большой ошибкой бронирование слишком коротких пересадок. Из-за небольшого запаса времени между рейсами путешествие может стать очень стрессовым из-за спешки.

10% туристов сожалеют о том, что составляют слишком плотный маршрут, не оставляя времени на отдых. А вот еще 8% участников назвали проблемой отсутствие офлайн-карт или цифровых копий документов и бронирований, загруженных заранее.

Какие туристические хитрости могут помочь?

Самым популярным советом стало использование смарт-меток в зарегистрированном багаже. Этот способ является любимым туристическим лайфхаком для 31% туристов. Еще 16% отметили, что отправляют себе на электронную почту цифровые копии паспортов и других документов, удостоверяющих личность.

Чтобы уменьшить размер багажа, следует скручивать одежду в рулоны, а не складывать традиционным способом.