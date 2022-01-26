Одна из стран Скандинавии отменяет карантин для всех путешественников

Власти Норвегии приняли решение отменить обязательный карантин по прибытии для иностранных туристов. Это касается и невакцинированных.

Как известно, среди гостей Норвегии всего 7% без COVID-сертификата. Потому правила для них решили смягчить, поскольку большого риска это не несет. Об изменении правил было объявлено на сайте правительства, а решение принято по рекомендации Норвежского института общественного здоровья (NIPH).

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Норвегия отменяет карантин для всех путешественников

Так, с 26 января, прибывающие в Норвегию путешественники больше не будут обязаны проходить карантин, независимо от их статуса вакцинации или наличия действительного сертификата COVID-19.

До настоящего времени такое правило распространялось только на полностью вакцинированных с сертификатом COVID-19. Вакцинированные лица, которые не имели сертификата, должны были пройти 10-дневный карантин. Его можно было сократить после тестирования на 3-й день изоляции, в случае прибытия из зоны, требующей карантина.

Теперь, по новым правилам, невакцинированные путешественники могут пропускать карантин.

Я согласен с NIPH, что доля инфицированных среди прибывших без справки о Covid настолько мала, что не повлияет на ситуацию в Норвегии. Пора изменить требования по въездному карантину,

– сказал министр здравоохранения Ингвильд Керкол.

При этом непривитым туристам нужно заполнить форму о въезде, сдать один ПЦР-тест перед поездкой и один по прибытии. Если результат последнего окажется положительным, придется отправиться на карантин, если отрицательным – можно свободно путешествовать по стране.

Отмечается, что это правило станет стимулом для путешественников из-за пределов Европейской экономической зоны, поскольку прибытие из страны, не входящей в ЕЭС, за исключением Великобритании, автоматически влечет за собой карантин в случае отсутствия сертификата о вакцинации.

COVID-19 в Норвегии: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 26 января в Норвегии выявлено 665 567 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 1 416 летальных;

В то же время 88 952 человека побороли болезнь.