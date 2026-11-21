Об этом знают не все туристы: где в Карпатах протекает одна из самых чистых рек Европы
Туристы хорошо знают многие карпатские реки, однако некоторые природные жемчужины до сих пор остаются малоизвестными. Одна из них Лимница, которую считают одной из самых чистых рек не только Украины, но и Европы.
Об особенностях реки Лимница и легенде о ее происхождении рассказали в Днестровском бассейновом управлении водных ресурсов. Она является правым притоком Днестра и одной из важных водных артерий Прикарпатья, протекающей через живописные горные территории.
Где берет начало река Лимница и почему она особенна?
Лимница берет начало в Привододельных Горганах, протекает через Карпаты и Предкарпатье и впадает в Днестр вблизи села Шевченкове. Ее длина составляет 122 километра, а площадь бассейна 1580 квадратных километров.
Реку считают одной из самых чистых в Украине и Европе. Это связывают с тем, что на ней нет промышленных предприятий, которые могли бы загрязнять воду. Лимница также имеет важное значение для Прикарпатья, ведь она является источником чистой воды и соединяет горные села с равнинными районами.
Какие пейзажи можно увидеть вдоль реки?
На своем пути Лимница протекает мимо лесистых холмов и отвесных скал. Именно с этими природными ландшафтами связано немало местных преданий. В одном из народных преданий Днестр сравнивают со старым почтенным дедом, который неторопливо несет воды к морю, а Лимницу с молодой своенравной девушкой.
Какая легенда объясняет происхождение Лимницы?
По местному преданию, когда-то в Карпатах бушевал могучий ветер по имени Бурий. Он вырывал из земли столетние дубы и словно играл с горами. Однако однажды на его пути оказалась большая скала, которая не хотела уступать стихии. После длительной борьбы ветер все же сбросил ее в ущелье.
Скала утратила свою прежнюю красоту, оставшись без деревьев и травы, и начала плакать. Ее слезам сочувствовали другие скалы и также пролили свои. Вода собралась воедино, потекла вниз и постепенно образовала реку. Так, согласно легенде, появилась Лимница.
Где находится река Лимница: смотреть на картах