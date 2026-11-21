Туристы хорошо знают многие карпатские реки, однако некоторые природные жемчужины до сих пор остаются малоизвестными. Одна из них Лимница, которую считают одной из самых чистых рек не только Украины, но и Европы.

Об особенностях реки Лимница и легенде о ее происхождении рассказали в Днестровском бассейновом управлении водных ресурсов. Она является правым притоком Днестра и одной из важных водных артерий Прикарпатья, протекающей через живописные горные территории.

Где берет начало река Лимница и почему она особенна?

Лимница берет начало в Привододельных Горганах, протекает через Карпаты и Предкарпатье и впадает в Днестр вблизи села Шевченкове. Ее длина составляет 122 километра, а площадь бассейна 1580 квадратных километров.

Реку считают одной из самых чистых в Украине и Европе. Это связывают с тем, что на ней нет промышленных предприятий, которые могли бы загрязнять воду. Лимница также имеет важное значение для Прикарпатья, ведь она является источником чистой воды и соединяет горные села с равнинными районами.

Какие пейзажи можно увидеть вдоль реки?

На своем пути Лимница протекает мимо лесистых холмов и отвесных скал. Именно с этими природными ландшафтами связано немало местных преданий. В одном из народных преданий Днестр сравнивают со старым почтенным дедом, который неторопливо несет воды к морю, а Лимницу с молодой своенравной девушкой.

Какая легенда объясняет происхождение Лимницы?

По местному преданию, когда-то в Карпатах бушевал могучий ветер по имени Бурий. Он вырывал из земли столетние дубы и словно играл с горами. Однако однажды на его пути оказалась большая скала, которая не хотела уступать стихии. После длительной борьбы ветер все же сбросил ее в ущелье.

Скала утратила свою прежнюю красоту, оставшись без деревьев и травы, и начала плакать. Ее слезам сочувствовали другие скалы и также пролили свои. Вода собралась воедино, потекла вниз и постепенно образовала реку. Так, согласно легенде, появилась Лимница.

Где находится река Лимница: смотреть на картах