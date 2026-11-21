Про особливості річки Лімниці та легенду її походження розповіли у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів. Вона є правою притокою Дністра та однією з важливих водних артерій Прикарпаття, що проходить через мальовничі гірські території.

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Де бере початок річка Лімниця та чим вона особлива?

Лімниця бере початок у Привододільних Ґорґанах, протікає через Карпати та Передкарпаття й впадає у Дністер поблизу села Шевченкове. Її довжина становить 122 кілометри, а площа басейну 1580 квадратних кілометрів.

Річку вважають однією з найчистіших в Україні та Європі. Це пов'язують з тим, що на ній немає промислових підприємств, які могли б забруднювати воду. Лімниця також має важливе значення для Прикарпаття, адже є джерелом чистої води та сполучає гірські села з рівнинними районами.

Які краєвиди можна побачити вздовж річки?

На своєму шляху Лімниця проходить повз лісисті пагорби та стрімкі скелі. Саме з цими природними ландшафтами пов'язано чимало місцевих переказів. В одній із народних оповідей Дністер порівнюють зі старим поважним дідом, який неквапливо несе води до моря, а Лімницю з молодою норовистою дівчиною.

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Яка легенда пояснює походження Лімниці?

За місцевим переказом, колись у Карпатах гуляв могутній вітер на ім'я Бурій. Він виривав із землі столітні дуби та ніби грався горами. Однак одного разу на його шляху опинилася велика скеля, яка не хотіла поступатися стихії. Після тривалої боротьби вітер усе ж скинув її в ущелину.

Скеля втратила свою колишню красу, залишившись без дерев і трави, та почала плакати. Її сльозам поспівчували інші скелі й також пролили свої. Вода зібралася докупи, потекла вниз і поступово утворила річку. Так, за легендою, з'явилася Лімниця.

Де розташована річка Лімниця: дивитись на картах