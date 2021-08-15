На гидроскутери заехал на пирс: на курорте у Николаева произошла авария

В Очакове Николаевской водитель водного средства травмировал отдыхающих. Он не справился с управлением и заехал на пирс. Детали происшествия выясняет полиция.

Инцидент произошел в субботу, 14 августа. Правоохранители открыли уголовное производство.

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Что известно про аварию на курорте

Около 11:50 на городском пляже в Очакове водители водного скутера наехал на пирс. В это время там находились отдыхающие. В результате одна женщина госпитализирована с телесными повреждениями.

Сейчас причины этой аварии неизвестны. Событие квалифицировали как нарушение правил безопасности движения. За это водителя водного аттракциона могут посадить до 3 лет.



Инцидент в Очакове Николаевской области / Фото Национальная полиция