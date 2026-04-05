Возле Львова расположена одна из древнейших обсерваторий Европы: как в нее попасть

Большинство людей даже не знают, что в двадцати минутах от Львова можно взглянуть на Сатурн в телескоп. Более того – говорят, там даже дают подержать в руках настоящий метеорит.

Речь об учреждении, история которого достигает еще эпохи иезуитов – и это астрономическая обсерватория. Со ссылкой на tvoemisto.tv рассказываем о ней подробнее.

Основана иезуитами в 1771 году: как попасть в обсерваторию в Брюховичах?

Астрономическая обсерватория Львовского национального университета имени Ивана Франко – одна из старейших обсерваторий Восточной Европы. Ее основали 15 мая 1771 года, а инициатором был орден иезуитов при поддержке львовского архиепископа Вацлава Иеронима Сераковского.

Первое здание было в форме двухэтажной восьмиугольной башни с плоской крышей и стояло прямо на городских стенах в центре Львова – там, где сейчас выезд с площади Подковы на проспект Свободы. Именно на том месте астроном Йозеф Лисганиг впервые определил точные координаты Львова и составил свою знаменитую карту.

В течение следующих двух сотен лет обсерватория несколько раз меняла адрес и руководителей. И вот в 1950 году выбрали место для загородной станции наблюдений в Брюховичах. На сегодня именно она является основным местом наблюдений и фактическим потомком иезуитской обсерватории. Здесь стоят современные телескопы, с которыми ученые наблюдают Солнце, звезды и искусственные спутники Земли.

Адрес станции – улица Новая, 7 в Брюховичах. Здесь проводят вечерние экскурсии для организованных групп от 10 до 15 человек при условии безоблачного неба, конечно, после захода солнца и только по предварительной договоренности. Продолжительность экскурсии – где-то час, стоимость – примерно сто гривен, как указано на портале astro.lnu.edu.ua. Там же указаны и контакты организаторов.

Гости осматривают здание обсерватории, узнают о ее истории, изучают астрономические приборы и наблюдают в телескоп звездное небо. Увидеть можно поверхность Луны, кольца Сатурна, Юпитер, Марс, звездные скопления и галактику Туманность Андромеды. Иногда в отзывах люди пишут, что им давали даже подержать в руках настоящий метеорит.

