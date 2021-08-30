Тестирование в Турции станут обязательными: когда начнут действовать ограничения

В Турции с 6 сентября вводят дополнительные ограничения. Все невакцинированные граждане и туристы смогут посещать публичные места и пользоваться транспортом лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов. Результаты будут требовать у пассажиров самолетов, поездов, автобусов и паромов.

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Новые ограничения в Турции

Невакцинированные граждане и туристы с 6 сентября должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для

посещения общественных мероприятий (например, концертов);

для входа в публичные места (выставки, кинотеатры);

для междугородних поездок общественным транспортом (самолетами, автобусами, поездами и т.п.).

Персонал этих учреждений проверять у посетителей Код HES. Он представляет собой систему отслеживания контактов с коронавируса, чтобы узнать, были ли они привиты или выздоровели, имеют отрицательный тест ПЦР не позднее, чем за последние 48 часов.

Почему вводят обязательное тестирование

Количество больных в Турции за последние несколько недель выросла, так же как и количество госпитализации и смертельных случаев. Среднее количество больных за 7 дней достигает почти 20 тысяч случаев. Наибольшей игрой риска оставляют вакцинированные лица, второй группой являются те, кто получил только одну дозу.

Чтобы уменьшить риски, вводят обязательное тестирование для непривитых преподавателей, сотрудников и студентов перед началом учебного года.