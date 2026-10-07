Однако за пределами основных туристических маршрутов в чешской столице есть еще немало других мест, которые стоит посетить, пишет Interia Kobieta. Тем, кто планирует в будущем поездку в Прагу, рекомендуем обратить внимание на несколько интересных мест.

Какие места в Праге стоит посетить?

Вышеград – холм с видом на Влтаву

Это место подойдет тем, кто ищет в Праге спокойную атмосферу. Здесь есть зеленые аллеи и смотровые площадки, откуда открывается вид на город и Влтаву. Добраться сюда из центра города можно на общественном транспорте.

На территории Вышеграда расположены базилика Святых Петра и Павла. Также здесь можно увидеть романскую ротонду Святого Мартина – самое старое сохранившееся здание на холме.

Ботанический сад

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Отдохнуть от городской суеты можно в ботаническом саду, который состоит из тематических зон. Здесь есть японский сад, виноградники, участки с водными растениями, коллекции видов из пустынных регионов, а также зона, посвященная пчелам.

Кроме того, здесь есть большая оранжерея, где посетители могут увидеть тропическую растительность. Сад расположен на возвышенности, поэтому отсюда открываются прекрасные виды на Прагу.

Гребовка

В парке Гавличковы сады, который называют Гребовкой, расположена одна из самых интересных достопримечательностей Праги – Гротта. Грот был создан во время обустройства сада вокруг виллы Морица Гребе. Его задумывали как искусственное скальное сооружение в духе европейских романтических садов.

Но помимо сказочной атмосферы с каменными стенами, лестницами и небольшими проходами, в парке еще есть что посмотреть. Здесь есть аллеи, террасы, пруд, небольшой водопад и виноградники.

Кампа – остров на Влтаве

В самом центре Праги расположен остров на Малой Стране. Несмотря на центральное расположение, здесь гораздо спокойнее, чем на туристических маршрутах.

Кампа известна современным искусством. Здесь установлены три огромные бронзовые скульптуры детей чешского художника Давида Черного. Инсталляция "Младенцы" изображает детей со штрих-кодами вместо лиц. Каждая такая фигура весит около 800 килограммов.

Елены Прикоп

На короткое время скрыться от туристической суеты можно в живописном природном ущелье площадью более 8 гектаров, что расположенно ниже замкового холма. Сюда можно прийти, чтобы сделать паузу после посещения Пражского Града и других центральных достопримечательностей.

И хотя поездку в Прагу сложно представить без Карлова моста, собора Святого Вита или Пражского Града, но хотя бы на несколько часов можно отойти от основных туристических маршрутов, чтобы увидеть другую сторону чешской столицы.