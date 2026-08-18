Лишняя морока или реальная защита: зачем туристы обматывают чемоданы пленкой

Если в аэропорту вам доводилось видеть чемоданы, плотно обмотанные десятками слоев прозрачной пленки, вы могли подумать, что их владельцы либо везут что-то чрезвычайно ценное, либо чрезмерно перестраховываются. На самом деле такая услуга давно стала привычной во многих аэропортах мира, и этому есть сразу несколько объяснений.

Обертывание чемодана пленкой перед регистрацией на рейс может показаться странным ритуалом: чемодан ставят на специальную платформу, он начинает вращаться, а сотрудник за несколько минут создает вокруг багажа пластиковый кокон. Для одних пассажиров это лишние расходы, для других – обязательный пункт подготовки к путешествию. 24 Канал расскажет, стоит ли на самом деле обматывать чемодан пленкой.

Зачем туристы обматывают чемоданы пленкой?

Защита от повреждений

Во время авиаперелета чемодан проходит далеко не самый бережный маршрут. Его транспортируют по конвейерам, перемещают между транспортными средствами и загружают в багажный отсек вместе с сотнями других чемоданов. При этом сотрудники аэропорта не всегда обращаются с ней аккуратно. Во время транспортировки на корпусе могут появиться царапины и потертости, а внешние карманы, ремни или молнии могут повредиться.

Слой прочной пленки создает дополнительный барьер между чемоданом и окружающей средой, поэтому потертостей и царапин не будет. Однако ожидать от пленки защиты от серьезных ударов не стоит. Если чемодан получит сильное механическое повреждение, то несколько слоев пластика вряд ли спасут его корпус.

Защита от грязи и влаги

Пленка создает водонепроницаемый внешний слой и помогает защитить вещи внутри от влаги, грязи и случайных загрязнений. Это особенно актуально для тканевых чемоданов, которые не имеют полностью герметичного корпуса.

Защита от воров

Это – самая важная часть. Многие туристы обматывают багаж, опасаясь кражи вещей. Плотная пленка действительно создает дополнительное препятствие: чтобы открыть чемодан, пленку придется разрезать или снять. Любое вмешательство при этом становится более заметным. То есть пленка может отпугнуть человека, рассчитывающего быстро открыть чемодан и незаметно забрать что-то из него.

Но называть ее надежной защитой от кражи было бы преувеличением. Пленку можно разрезать, поэтому она скорее дополнительный барьер и способ заметить постороннее вмешательство, а не гарантия безопасности.

Украинцы жалуются на кражи из чемоданов

На днях украинцы обсуждали эту тему в соцсети Threads. Выяснилось, что немало людей пострадали из-за того, что не обернули чемодан пленкой. Чаще всего из багажа "пропадали" духи, а у некоторых – деньги и золотые украшения. Пострадавшие предполагают, что за этим стоят сотрудники аэропорта.



Украинцы ограбили чемодан / Скриншот поста @enkokotova

Какие минусы есть в том, чтобы обмотать чемодан пленкой?

Помимо того, что использование большого количества пластика неэкологично, есть и другой весомый минус – если во время пересадки вам вдруг понадобится что-то из чемодана, придется нарушить герметичную обмотку.

Кроме того, существует риск перепутать свой обмотанный пленкой чемодан с другим, похожим на ленте выдачи.

Так стоит ли обматывать чемодан?

Универсального ответа нет. Если чемодан дорогой, новый или имеет много внешних элементов, пленка может быть вполне практичным способом защитить его от повреждений. Но ожидать, что пленка гарантированно сделает чемодан неприкосновенным для воров или служб безопасности, не стоит. Это скорее дополнительный защитный слой, а не гарантия безопасности. Особенно ценные вещи все же лучше перевозить в ручной клади.