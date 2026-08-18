Обмотування валізи плівкою перед реєстрацією на рейс може здаватися дивним ритуалом: валізу ставлять на спеціальну платформу, вона починає обертатися, а працівник за кілька хвилин створює навколо багажу пластиковий кокон. Для одних пасажирів це зайва витрата, для інших – обов'язковий пункт підготовки до подорожі. 24 Канал розповість, чи варто насправді обмотувати валізу плівкою.

Навіщо туристи обмотують валізи плівкою?

Захист від пошкоджень

Під час авіаперельоту валіза проходить далеко не найделікатніший маршрут. Її перевозять конвеєрами, переміщують між транспортними засобами та завантажують у багажний відсік разом із сотнями інших валіз. При цьому працівники аеропорту не завжди роблять це акуратно. Під час транспортування на корпусі можуть з'явитися подряпини та потертості, а зовнішні кишені, ремені чи блискавки можуть пошкодитися.

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Шар міцної плівки створює додатковий бар'єр між валізою та навколишнім середовищем, а тому потертостей і подряпин не буде. Однак очікувати від плівки захисту від серйозних ударів не варто. Якщо валіза отримає сильне механічне пошкодження, то кілька шарів пластику навряд чи врятують її корпус.

Захист від бруду та вологи

Плівка створює водонепроникний зовнішній шар і допомагає захистити речі всередині від вологи, бруду та випадкових забруднень. Це особливо актуально для тканинних валіз, які не мають повністю герметичного корпусу.

Захист від злодіїв

Це – найважливіша частина. Багато туристів обмотують багаж, побоюючись крадіжки речей. Щільна плівка справді створює додаткову перешкоду: щоб відкрити валізу, плівку доведеться розрізати або зняти. Будь-яке втручання при цьому стає помітнішим. Тобто плівка може відлякати людину, яка розраховує швидко відкрити валізу та непомітно забрати щось із неї.

Але називати її надійним захистом проти крадіжки було б перебільшенням. Плівку можна розрізати, тому вона радше додатковий бар'єр і спосіб помітити втручання, а не гарантія безпеки.

Українці бідкаються на крадіжки з валіз

Днями українці обговорювали цю тему у соцмережі Threads. З'ясувалося, що чимало людей постраждали через те, що не обмотали валізу плівкою. Найчастіше з багажу "зникали" парфуми, а в декого – гроші та золоті прикраси. Постраждалі припускають, що за цим стоять працівники аеропорту.



Українці обікрали валізу / Cкриншот допису @enkokotova

Які є мінуси в тому, щоб обмотати валізу плівкою?

Окрім того, що використання великої кількості пластику неекологічне, є й інший вагомий мінус – якщо під час пересадки вам раптом знадобиться щось із валізи, доведеться порушити герметичну обмотку.

Крім того, існує ризик сплутати свою обмотану плівкою валізу з іншою схожою на стрічці видачі.

То чи варто обмотувати валізу?

Універсальної відповіді немає. Якщо валіза дорога, нова або має багато зовнішніх елементів, плівка може бути цілком практичним способом захистити її від пошкоджень. Але очікувати, що плівка гарантовано зробить валізу недоторканною для злодіїв чи служб безпеки, не варто. Це радше додатковий захисний шар, а не гарантія безпеки. Особливо цінні речі все ж таки краще перевозити у ручній поклажі.