Дмитрий Комаров с женой побывал на "украинских Мальдивах" и познакомился с Робинзоном Крузо

Дмитрий Комаров продолжает знакомить телезрителей с интересными местами нашей страны. В новом выпуске тревел-шоу "Путешествуй Украиной", он показал отдых на "украинских Мальдивах" – острове Джарылгач – и познакомился с украинским Робинзоном Крузо.

Прошлый выпуск проекта побил рекорды телесмотрения и стал лучшим среди подобных шоу за всю историю измерений телесмотрения. В новой программе Комаров подготовил сюрприз для зрителей.

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Впервые за всю историю его экспедиций, он поехал не один, а с женой Александрой Кучеренко. Александр Дмитриев – оператор, тоже взял свою жену Ирину Спиридонову и 5-летнюю дочь Алису.



Дмитрий Комаров впервые отправился в экспедицию с женой / Фото: пресс-служба 1 + 1

Джарылгач – это самый большой остров в Украине, где 42 километра жемчужных пляжей и прозрачная вода. В чистейшем в нашей стране морском заливе дельфины подплывают к самому берегу, а в глубине острова обитает множество диких животных, ведь эта территория – заповедная. Его также сравнивают с элитным курортом – Мальдивами.

Для меня это настоящее чудо, настоящая сказка и гордость, что у нас есть такие места. Нужно пользоваться тем, что подарила нам наша родная страна и наша природа. Нужно беречь это и наслаждаться красотой, – говорит путешественник.

Он добавил, что не обязательно ехать в Турцию, Египет или на Мальдивы, чтобы быть счастливым. Это можно делать и в Украине.



Комаров показал знаменитый маяк на острове Джарылгач / Фото: пресс-служба 1 + 1

Знаменитый маяк – визитная карточка острова. Ведущий рассказал, что его связывает с Эйфелевой башней и забрался на самый верх, чтобы показать невероятный вид.

Несмотря на то, что Джарылгач считается нежилым, здесь уже 12 лет живет монах-отшельник, как украинский Робинзон Крузо. Комаров познакомился с ним еще в 2009 году, когда как журналист печатных СМИ готовил репортаж.



Украинский Робинзон Крузо / Фото: пресс-служба 1 + 1

Поскольку это заповедник и привычного сервиса здесь нет, Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев взяли с собой целый грузовик вещей. В выпуске они поделились лайфхаками как подсоединить холодильник на необитаемом острове или установить раковину на пляже.

Подробнее смотрите в новом выпуске:

Александра Кучеренко поделилась впечатлениями

Жена путешественника Дмитрия Комарова и украинская телеведущая Александра Кучеренко в своем Инстаграме поделилась своими впечатлениями от экспедиции с мужем.

По ее словам, впервые она попала сюда в прошлом году, когда отправилась в тур по Херсонщине. Девушка не могла поверить, что все это в Украине. Поэтому решила непременно вернуться, но уже с палаткой.

Желание сбылось уже через месяц. @komarovmir просто в один вечер спросил: "А поедем на Мальдивы? Украинские?" И мы, вместе с Сашей Дмитриевым, его женой и дочерью, отправились на остров Джа, чтобы создать там свой рай на берегу Черного моря, – делится модель.

Она добавила, что одна бы точно не выжила, потому что это был ее первый опыт с палаткой так надолго в диких условиях. Несмотря на синяки, порезы, укусы насекомых, девушка осталась под впечатлением, ведь увидеть падение звезд и дельфина в двух метрах от тебя – редкая возможность.