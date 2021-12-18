Вся пыточная состоит из 2 комнат и коридора. Здесь сохранились оригинальные железные двери с зарешеченным окошечком и решетки на подвальных окнах.

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По словам местного общественного активиста Сергея Петровского, помещение использовали работники поликлиники, которая расположена над ним. Здесь хранили бытовые вещи и различный мусор.

В 1940 годах в помещении была тюрьма НКВД, где сидели заключенные УПА. Планируем здесь сделать нары, стол – то есть воссоздать идентичную камеру того времени,

– поделился активист.

В пыточной НКВД удерживали членов ОУН – УПА / Скриншот с видео 24 канала

Туристические маршруты погрузят в историю

Восстановленная тюрьма НКВД в Заложцы станет частью маршрута для осмотра мест боев повстанцев ОУН – УПА с энкаведистами. Кроме того, краеведы городка разработали и второе путешествие по истории.

О тюрьме напоминают зарешеченные окна / Скриншот из видео 24 канала

Поскольку Заложцы во времена Первой мировой войны были пограничным населенным пунктом, то именно здесь Австро-Венгерская империя обустроила линию обороны от русского войска. Вокруг населенного пункта есть более 20 бункеров, часть из которых и объединили туристическим маршрутом.

"Один маршрут – до Первой мировой войны, поскольку здесь когда-то была пограничная зона. Кроме того, Заложцевский район – место боевой славы ОУН – УПА. В лесах рядом много их боёвок, есть тюрьма, где они погибали – это и станет вторым маршрутом", – рассказал директор Заложцевского краеведческого музея Василий Ильчишин.

Что известно об истории города Городок Заложцы во времена Первой мировой войны был пограничным. С возвышенностей возле населенного пункта хорошо видно Почаевскую лавру, которая в начале XX века служила форпостом русских войск. Именно здесь Австро-Венгерская империя обустроила линию обороны – целую систему бункеров. Позже, в 1940 годах, некоторые из этих помещений использовал НКВД, чтобы содержать и пытать членов ОУН – УПА.

Когда туристы смогут посетить место

Полноценно откроют туристическое место уже в 2022 году. В то же время там планируют создать виртуальные карты маршрутов, поставить возле каждой достопримечательности таблички с QR-кодами и обустроить места для пикников и отдыха.

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