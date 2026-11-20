Есть туристы, которые не ждут снега на Новый год, ведь они обожают встречать этот праздник в теплых странах. Одним из самых популярных праздничных направлений среди украинцев является Египет. Однако поездка в Египет на Новый год отличается от отдыха в этой стране летом.

Тем отдыхающим, кто впервые отправляется на Красное море на праздники, стоит узнать несколько важных нюансов. Подробнее о них расскажет 24 Канал.

Что нужно знать о Новом годе в Египте?

1. Новогодний ужин оплачивается дополнительно

Многие египетские отели организуют гала-ужин 31 декабря – гостей ждут праздничное меню, музыка, развлекательная программа и встреча Нового года. Однако за этот ужин нужно отдельно доплачивать, причем даже тем гостям, которые не планируют участвовать в праздновании. В большинстве случаев доплата уже включена в стоимость туристического пакета.

Перед бронированием важно уточнить у турагента, учтен ли новогодний ужин в итоговой цене тура. В противном случае отдых может оказаться дороже, чем ожидалось.

2. Не стоит ожидать летней жары

Туристы планируют отпуск в Египте зимой, потому что хотят погреться на солнце, но в конце декабря погода здесь существенно отличается от летней. Днем на курортах Красного моря температура воздуха обычно составляет около +21...+25 градусов, а после захода солнца может опускаться до +13...+16 градусов.

Поэтому в отпуск стоит взять с собой не только летнюю одежду, купальники и солнцезащитный крем, но и более теплые вещи для вечерних прогулок. Легкая куртка, свитер или длинные штаны точно не будут лишними.

3. Море может быть прохладным, а ветер будет мешать пляжному отдыху

Еще один важный момент – температура воды. В декабре Красное море уже не такое теплое, как осенью. В районе Хургады средняя температура воды составляет около +23 градусов, а в январе она может снизиться примерно до +22 градусов.

Кроме того, зимой на египетских курортах бывают ветреные дни. Из-за этого даже в солнечную погоду отдыхать на пляже может быть не слишком комфортно, особенно после выхода из воды.

При выборе отеля следует обращать внимание на расположение пляжа и выбирать только защищенные от ветра бухты. Также целесообразно заранее уточнить, есть ли в отеле бассейны с подогревом и работают ли они зимой.



Отель в Египте / Фото Depositphotos

4. На новогодние праздники цены выше, а популярные отели быстрее заполняются

Конец декабря и начало января – это высокий сезон в Египте. Многие туристы хотят провести зимние каникулы у моря, поэтому стоимость туров может быть выше, чем в первой половине декабря или после окончания праздников. К тому же в популярных отелях свободные номера заканчиваются быстрее.

Тем, у кого есть конкретные пожелания относительно курорта или отеля, лучше не откладывать бронирование на последний момент. Ранний поиск дает больше возможностей сравнить предложения и выбрать лучший вариант.

5. Праздничная программа в отеле не всегда означает масштабное торжество

Туристам, которые хотят развлечений на Новый год, стоит узнать, что именно подготовил отель. Наличие гала-ужина еще не гарантирует большой вечеринки с живой музыкой или фейерверками. В одних отелях празднование ограничивается ужином и выступлениями аниматоров, в других организуют полноценные тематические вечеринки с танцами, конкурсами и развлекательными шоу.

Также не помешает ознакомиться с отзывами туристов, которые ранее встречали Новый год в выбранном отеле. Это поможет понять, соответствует ли праздничная атмосфера вашим ожиданиям.

Вечеринка в Египте / Фото Depositphotos

Поездка в Египет на Новый год может стать прекрасной возможностью сменить зимнюю погоду на летнюю. Однако, чтобы отпуск не принес неприятных финансовых сюрпризов, стоит заранее проверить условия праздничного ужина. Так туристы смогут реалистично оценить бюджет и выбрать отдых, который действительно будет соответствовать их ожиданиям.