Без скрытых доплат и лишних споров: в ЕС утвердили новые права для авиапассажиров

От бесплатного выбора мест для семей до упрощенной процедуры получения компенсации за задержку рейса – авиапассажиров в Европе ждут важные изменения. Часть новых правил призвана устранить наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются путешественники.

Как сообщает DW, Совет Европейского Союза официально одобрил новые правила, касающиеся пассажирских авиаперевозок. Они уже получили поддержку Европейского парламента и будут распространяться на все рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС, а также на рейсы в Евросоюз, если их выполняет авиакомпания, зарегистрированная в одной из стран блока. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в середине 2027 года.

Какие новые права получат авиапассажиры?

Одно из главных изменений касается выбора мест в салоне самолета. Отныне дети до 14 лет будут иметь право сидеть рядом с родителями без дополнительной платы за бронирование мест. Такое же право получат беременные пассажиры и люди с ограниченной подвижностью, путешествующие с сопровождающим.

Кроме того, авиакомпании будут обязаны бесплатно исправлять ошибки в написании имен пассажиров в билетах. Зарегистрированные пассажиры также смогут бесплатно получить распечатанный посадочный талон.

Еще одно важное нововведение касается стоимости билетов. Авиакомпании, посредники и платформы бронирования должны будут сразу показывать полную стоимость тарифа, включая ручную кладь. Это должно упростить сравнение стоимости перелетов между различными перевозчиками.

Также пассажиры, пропустившие первый сегмент обратного билета, больше не будут терять право воспользоваться обратным рейсом. Если же авиакомпания переведет пассажира в более низкий класс обслуживания, компенсацию должны будут выплатить автоматически.

Что изменится в случае задержки или отмены рейса?

Основные правила компенсации за задержку или отмену рейсов остаются практически без изменений. Как и раньше, пассажиры будут иметь право на возмещение, если рейс задержался не менее чем на три часа по вине авиакомпании. В то же время определены случаи, когда перевозчик не будет нести ответственности.

Речь идет об инцидентах с агрессивными пассажирами, неблагоприятных погодных условиях, стихийных бедствиях, а также забастовках работников аэропортов или наземных служб. При этом саму процедуру получения компенсации решили сделать проще и понятнее для путешественников.

Как теперь можно будет получить компенсацию?

Новые правила устанавливают четкие сроки как для пассажиров, так и для авиакомпаний. По завершении поездки перевозчик должен будет в письменной форме уведомить пассажира о его правах не позднее чем через 96 часов. Подать заявление на компенсацию можно будет в течение девяти месяцев.

После получения обращения у авиакомпании будет 30 календарных дней, чтобы либо выплатить компенсацию, либо в письменной форме объяснить причину отказа. Также документ уточняет право пассажиров на помощь во время длительных задержек. Уже через два часа ожидания они должны получить прохладительные напитки.

Через три часа авиакомпания должна обеспечить питание, а в дальнейшем предоставлять еду каждые пять часов (но не более трех раз в день). Если из-за задержки необходимо остаться на ночь, перевозчик должен бесплатно оплатить проживание в отеле и трансфер до него и обратно.