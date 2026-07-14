Як повідомляє DW, Рада Європейського Союзу офіційно схвалила нові правила, які стосуються пасажирських авіаперевезень. Вони вже отримали підтримку Європейського парламенту та поширюватимуться на всі рейси, що вилітають з аеропортів ЄС, а також на рейси до Євросоюзу, якщо їх виконує авіакомпанія, зареєстрована в одній з країн блоку. Очікується, що нові норми набудуть чинності в середині 2027 року.

Які нові права отримають авіапасажири?

Одна з головних змін стосується вибору місць у салоні літака. Відтепер діти до 14 років матимуть право сидіти поруч із батьками без додаткової плати за бронювання місць. Таке саме право отримають вагітні пасажири та люди з обмеженою рухливістю, які подорожують із супутником.

Крім цього, авіакомпанії будуть зобов'язані безкоштовно виправляти помилки у написанні імен пасажирів у квитках. Зареєстровані мандрівники також зможуть безкоштовно отримати роздрукований посадковий талон.

Ще одна важлива новація стосується вартості квитків. Авіакомпанії, посередники та платформи бронювання повинні будуть одразу показувати повну ціну тарифу, включно з ручною поклажею. Це має спростити порівняння вартості перельотів між різними перевізниками.

Також пасажири, які пропустили перший сегмент зворотного квитка, більше не втрачатимуть право скористатися зворотним рейсом. Якщо ж авіакомпанія переведе пасажира до нижчого класу обслуговування, компенсацію повинні будуть виплатити автоматично.

Що зміниться у разі затримки або скасування рейсу?

Основні правила компенсації за затримку або скасування рейсів залишаються майже без змін. Як і раніше, пасажири матимуть право на відшкодування, якщо рейс затримався щонайменше на три години з вини авіакомпанії. Водночас визначено випадки, коли перевізник не нестиме відповідальності.

Йдеться про інциденти з агресивними пасажирами, несприятливі погодні умови, стихійні лиха, а також страйки працівників аеропортів чи наземних служб. При цьому саму процедуру отримання компенсації вирішили зробити простішою та зрозумілішою для мандрівників.

Як тепер можна буде отримати компенсацію?

Нові правила встановлюють чіткі строки як для пасажирів, так і для авіакомпаній. Після завершення подорожі перевізник повинен буде письмово повідомити пасажира про його права не пізніше ніж через 96 годин. Подати заяву на компенсацію можна буде протягом дев'яти місяців.

Після отримання звернення авіакомпанія матиме 30 календарних днів, щоб або виплатити компенсацію, або письмово пояснити причину відмови. Також документ уточнює право пасажирів на допомогу під час тривалих затримок. Уже через дві години очікування вони повинні отримати прохолодні напої.

Через три години авіакомпанія має забезпечити харчування, а надалі надавати їжу кожні п'ять годин (але не більше трьох разів на день). Якщо через затримку необхідно залишитися на ніч, перевізник повинен безкоштовно оплатити проживання в готелі та трансфер до нього і назад.