Об изменениях для туристов сообщает издание The Bulletin.

Семьям с детьми больше не нужно платить за соседние места

Самое заметное нововведение касается семей с детьми до 14 лет: авиакомпании должны рассаживать таких пассажиров рядом без какой-либо доплаты. Это должно положить конец практике, когда перевозчики, особенно бюджетные, использовали раздельное размещение как способ заставить людей заплатить за выбор места.

В тексте реформы также прописано, что право на подходящие места без дополнительной оплаты получат пассажиры с инвалидностью или с ограниченной мобильностью, а также беременные женщины.

Что изменится с ценой билета и ручной кладью?

Еще одна важная составляющая реформы – это прозрачность цен. Отныне в базовую стоимость, которую пассажир видит при поиске, должна включаться стоимость одной единицы ручной клади. Это должно положить конец привычной схеме, когда сначала показывают искусственно заниженный тариф, а затем он возрастает из-за дополнительных сборов. Впрочем, у пассажира останется выбор: если он не будет брать ручную кладь, то сможет заплатить меньше.

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Сохраняется ли компенсация за задержки и отмену рейсов?

Да. Соглашение сохраняет действующее право на компенсацию в случае задержки рейса более чем на 3 часа. Именно это право находилось под угрозой во время переговоров, ведь страны ЕС сначала склонялись к повышению порога до 4 часов и к уменьшению выплат.

Суммы компенсаций будут колебаться от 250 до 600 евро в зависимости от дальности перелета. В случае отмены рейса пассажир по-прежнему будет иметь право либо на полный возврат средств, либо на альтернативный маршрут. В то же время авиакомпаниям разрешили в отдельных случаях уменьшать компенсацию наполовину на самых длинных маршрутах, если задержка прибытия составила менее четырех часов.

Также авиакомпании должны информировать пассажиров об их правах и способах подачи жалобы в течение максимум 96 часов после завершения путешествия. Это должно устранить еще один давний пробел, из-за которого многие люди просто не знали, что и как могут требовать от перевозчика.

Не менее значимое изменение – это запрет отказывать в посадке на обратный рейс только потому, что пассажир не воспользовался первым сегментом путешествия. Такие условия, которые автоматически аннулировали весь маршрут, теперь должны уйти в прошлое.