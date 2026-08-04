В Карпатах обустроили новые питьевые источники: где туристы смогут отдохнуть и набрать чистой воды

Во время горных походов даже самые живописные пейзажи не заменят глотка холодной родниковой воды. В Карпатах появились еще 2 обустроенных места, где путешественники могут отдохнуть, пополнить запасы воды и продолжить маршрут с новыми силами.

Об обустройстве новых питьевых источников для туристов в Карпатах сообщили в фейсбуке "Карпатского биосферного заповедника". Точки появились в двух урочищах и должны сделать горные маршруты более комфортными для путешественников.

Где появились новые питьевые источники?

Одно из новых мест для отдыха обустроили в урочище Брецкул Черногорского природоохранного научно-исследовательского отделения. Здесь установили скамейку возле питьевого источника, чтобы туристы могли отдохнуть, насладиться тишиной гор и восстановить силы перед дальнейшим путем. Таквое место станет полезной остановкой для тех, кто отправляется по горным маршрутам и нуждается в коротком отдыхе.

Как выглядят питьевые источники / фото из фейсбука "Карпатского биосферного заповедника"

Еще один питьевой источник очистили и обустроили в урочище Буркут Угольского природоохранного научно-исследовательского отделения. Такие места являются важными элементами туристической инфраструктуры, ведь позволяют путешественникам пополнить запасы питьевой воды и отдохнуть во время похода.