Про облаштування нових питних джерел для туристів у Карпатах повідомили у фейсбуці "Карпатського біосферного заповідника". Нові локації з'явилися у 2 урочищах і мають зробити гірські маршрути комфортнішими для мандрівників.

Де з'явилися нові питні джерела?

Одне з нових місць для відпочинку облаштували в урочищі Брецкул Чорногірського природоохоронного науково-дослідного відділення. Тут встановили лавку біля питного джерела, щоб туристи могли перепочити, насолодитися тишею гір та відновити сили перед подальшою дорогою. Таке місце стане корисною зупинкою для тих, хто вирушає гірськими маршрутами та потребує короткого відпочинку.

Як виглядають питні джерела / фото з фейсбуку "Карпатського біосферного заповідника"

Ще одне питне джерело очистили та облаштували в урочищі Буркут Угольського природоохоронного науково-дослідного відділення. Такі локації є важливими елементами туристичної інфраструктури, адже дозволяють мандрівникам поповнити запаси питної води та зробити перепочинок під час походу.