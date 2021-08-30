Новые меры для невакцинированных в Греции: какие ограничения введут следующими

Правительство Греции вводит новые ограничения для невакцинированных граждан и туристов с 30 августа. Однако на некоторые из них совсем не влияет наличие COVID-сертификата.

Главным ограничения есть обязательный масочный режим для всех в общественных местах и людных площадях. Новые правила предварительно продолжаться неделю, но их могут продлить.

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Ограничения в Греции

С понедельника, 30 августа, ввели ряд ограничений в Греции. Они касаются посещений культурных локаций и конференций.

По новым правилам, вход в рестораны, в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

Так, где есть скопление людей и в закрытых помещениях обязательным требованием является ношение маски. За игнорирование этого правила предусмотрены штрафы до 300 евро.

По экскурсий, то они пока еще разрешены, но имеют ограничения по количеству посетителей. Так в закрытом помещении максимальное количество экскурсантов составляет 20 человек, а на открытом воздухе - 40.

К слову, правительство планировало ввести ограничения для посещений баров, ресторанов, музеев и театров по COVID-сертификатам с начала сентября.