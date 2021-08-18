Озеро ядовитого цвета: в Новой Зеландии отдыхающие обеспокоены состоянием водоема

В Новой Зеландии озеро Уакатипу резко изменило цвет на ядовито-зеленый. Причина такого явления пока неизвестна. Местная власть взялась расследовать безобразие.

Изменение цвета воды заметила одна из путешественниц. Лабораторный центр уже отобрал пробы воды из водоема.

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Озеро ядовитого цвета

Об инциденте стало известно 14 августа. Путешественница из Окленда Джорджия Роуз заметила зеленую воду в озере и сообщила в органы местной власти.

Девушка рассказала, что она внимательно рассмотрела водоем и обнаружила вероятный загрязнитель. Из городского канализационного люка возле детской площадки вытекала ядовитая жидкость и стекала к известному озеру около ботанического сада в Квинстауне.

Ядовитого цвета вода в озере Квинстаун: видео

Это озеро – одно из самых знаковых в этом городке Новой Зеландии. Сейчас проводят исследования воды, чтобы найти корень проблемы.