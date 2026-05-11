Украинка провела ночь в известном музее Лондона: как она это сделала и сколько стоит билет

Ночь среди экспонатов динозавров, лекции, квесты и даже утренняя йога – все это возможно в Natural History Museum в Лондоне. О таком необычном опыте ночевки рассказала украинская туристка, которая поделилась своими впечатлениями от пребывания в одном из самых известных музеев Великобритании.

На платформе тредс мы наткнулись на публикацию пользовательницы explorer_katty, в которой девушка рассказала, что осуществила свою детскую мечту и переночевала в настоящем музее. Она поделилась, как удалось организовать такой опыт, и могут ли другие повторить подобное. Также автор рассказала, что это был за музей и какие впечатления оставила такая необычная ночевка.

Украинка переночевала в Natural History Museum в Лондоне: как это происходит?

Девушка ночевала в Natural History Museum в Лондоне. Это стало возможным в рамках специального события "Dino Snores for Grown Ups", билеты на которое можно приобрести на официальном сайте музея Natural History Museum, London. После регистрации участники получают инструкции, выбирают меню на ужин и готовятся к ночевке прямо в музейных залах.

Программа включает ужин, лекции, квесты, квизы, стендап-выступления и другие активности, которые продолжаются почти до утра. По словам участницы, также происходят музыкальные выступления, в частности игра на арфе. Ночевать можно в большом главном зале или на втором этаже в специально отведенных местах.

Обязательным условием является наличие спальника. Девушка отметила, что рекомендует приходить раньше, чтобы выбрать удобное место для ночлега. Утром для участников также организуют йогу и завтрак. Сам музей во время события остается открытым для передвижения, а все привычные зоны доступны даже ночью. Стоимость участия довольно высока – 235 фунтов стерлингов (более 14 000 гривен) за одного человека.

Кроме стандартной программы ночевки в Natural History Museum в Лондоне, посетителям предлагают также VIP-формат участия в рамках события "Dino Snores for Grown Ups" от Natural History Museum, London. Расширенный опыт предусматривает ряд дополнительных преимуществ. Билет такого формата стоит 295 фунтов стерлингов (более 17 600 гривен).

В частности, участникам предоставляют место для ночлега в формате лагеря на верхних балконах Hintze Hall, а также подарочный набор со сладостями. Среди других бонусов: ускоренное прохождение регистрации по прибытии и приоритетное бронирование экскурсий и туров. В то же время организаторы отмечают, что участникам все равно нужно иметь собственный спальный мешок и подушку.

Если вы планируете заночевать в Natural History Museum, тогда вам точно стоит узнать, что посетить в Лондоне, если приехали впервые. Например, в Лондоне есть много зеркальных небоскребов, с вершины которых открываются захватывающие виды на весь город. Поэтому не пропустите хотя бы одну бесплатную террасу ради хороших фото и видов.

Также не пропустите музей естествознания, за вход в который не надо платить. В холле можно увидеть скелет кита, а в других залах есть скелеты динозавров, метеориты и очень много интересного. Музей славится не только экспонатами, но и своей роскошной архитектурой.