У блогеров лучше не покупать: нюансы об авторских турах, которые вызвали дискуссию в сети

В последние годы в Украине стали очень популярны авторские туры за границу. Организовать их может любой, поэтому все больше туристов начали делиться негативным опытом в соцсетях. У кого-то в реальности программа совершенно не соответствовала обещанному, кто-то столкнулся с равнодушием организаторов, а другие рассказывали о дополнительных расходах, о которых их не предупреждали.

В соцсетях можно найти множество негативных отзывов туристов об авторских турах. Поэтому пользовательница тиктока @dolnikaa, имеющая опыт работы в сфере туризма (она работала в автобусных турах), рассказала, на что важно обратить внимание перед бронированием авторского тура.

Какие нюансы авторского тура стоит проверить?

Сегодня авторские туры запускают не только туристические агентства, но и обычные туристы, которые ранее побывали в стране, в которую организуют тур. Особенно популярными они стали среди блогеров. Люди доверяют им, потому что у них много подписчиков и они якобы дорожат своей репутацией. Бронирование тура у блогера приводит к ошибочному полаганию туристов, что в случае чего они смогут записать гневное видео, которое выведет блогера "на чистую воду".

Но популярность человека – это не гарантия качественной организации поездки за границу. Нужно обращать внимание не на количество подписчиков у организатора, а на наличие опыта:

сколько туров уже организовал этот человек и сколько у него лет опыта;

бывал ли он вообще в тех местах, куда планирует возить туристов, и т. д.

Сейчас каждый второй организует свой авторский тур, как мне кажется, ради того, чтобы самому поехать за чужие деньги,

– пояснила автор видео.

Она не доверяет турам, лицом которых является известный блогер, ведь тогда об организаторах вообще ничего не известно. Если что-то пойдет не так, то, скорее всего, никто не понесет за это ответственность.

Важно, чтобы организаторы работали официально и имели зарегистрированное ФЛП. Деньги перечислять можно только на официальный счет. Туристические компании подписывают с туристами договор, так же должно быть и в авторских турах. Ведь если организаторы окажутся мошенниками или что-то пойдет не так, то именно с этим документом можно будет обращаться в суд и что-то доказывать.

Обязательно следует проверить программу тура. Проверьте места, которые вы будете посещать, узнайте, входят ли входные билеты в стоимость тура. Если они не включены, то в итоге тур может обойтись значительно дороже. Кроме того, нужно проверить стоимость перелета на даты тура, ведь может оказаться, что он стоит так же, как и сам тур.

Эксперт по туризму рассказала о нюансах авторских туров: видео

Авторские туры – это неплохо. Они могут быть очень интересными и комфортными, ведь о туристах уже позаботились и продумали программу. Просто важно проводить бронирование только у профессионалов, а не у любителей.