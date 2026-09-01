У соцмережах можна знайти безліч негативних відгуків туристів про авторські тури. Тож користувачка тіктоку @dolnikaa, яка має досвід роботи у туризмі, бо працювала в автобусних турах, розповіла, на що важливо звертати увагу перед бронюванням авторського туру.

Які нюанси авторського туру варто перевірити?

Сьогодні авторські тури запускають не лише туристичні агенції, а й звичайні туристи, які раніше побували у країні, в яку організовують тур. Особливо популярними вони стали серед блогерів. Люди довіряють їм, бо ті мають багато підписників і буцімто дорожать власною репутацією. Бронюючи тур у блогера туристи помилково вважають, що у разі чого зможуть записати гнівне відео, яке виведе блогера "на чисту воду".

Але популярність людини – це не гарантія якісної організації подорожі за кордон. Потрібно звертати увагу не на кількість підписників в організатора, а на наявність досвіду:

скільки турів вже організувала ця людина і скільки у неї років досвіду;

чи була вона взагалі у тих локаціях, куди планує везти туристів, тощо.

Зараз кожен другий організовує свій авторський тур, як мені здається, заради того, щоб самому поїхати за чужі гроші,

– пояснила авторка відео.

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Вона не довіряє турам, обличчям яких є відомий блогер, адже тоді про організаторів взагалі нічого не відомо. Якщо щось піде не так, то швидше за все ніхто не понесе за це відповідальність.

Важливо, щоб організатори працювали офіційно і мали зареєстрований ФОП. Гроші перераховувати можна лише на офіційний рахунок. Туристичні компанії підписують з туристами договір, так само має бути і в авторських турах. Адже якщо організатори виявляться шахраями, або щось піде не так, то саме з цим документом можна буде йти в суд і щось доводити.

Обов'язково слід перевірити програму туру. Перевірте локації, які ви будете відвідувати, дізнайтеся, чи входять вхідні квитки у вартість туру. Якщо ціна не входить, то у результаті тур може коштувати значно дорожче. Крім того, треба перевірити вартість перельоту на дати туру, адже може виявитися, що він коштує так само як тур.

Експертка з туризму розповіла про нюанси авторських турів: відео

Авторські тури – не погані. Вони можуть бути дуже цікавими й комфортними, адже за туристів вже подбали і продумали програму. Просто важливо бронювати їх лише у професіоналів, а не аматорів.