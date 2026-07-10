Где родился повелитель молний и чем сегодня может поразить путешествие в родной край Теслы

В одном из самых диких уголков Европы спрятана крошечная деревня, где родился будущий повелитель молний. Сегодня там работает уникальное интерактивное пространство, где каждый может собственноручно обуздать электрические разряды.

Речь идет о селе Смилян в Хорватии, родном для выдающегося ученого Николы Теслы. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Какие поразительные тайны скрывает деревня Смилян в Хорватии?

Никола Тесла – гений, который буквально осветил нашу планету и подарил человечеству будущее переменного тока – родился в совершенно неочевидном, почти мистическом уголке Европы. Каждый год 10 июля мир отмечает день рождения великого изобретателя, и это идеальный повод отправиться туда, где все начиналось – в живописную Хорватию.

В самом сердце дикого горного региона Лика спряталась крошечная деревня Смилян. Сегодня там проживает менее 400 человек, хотя в XIX веке, когда под крышей скромного дома местного православного священника родился будущий повелитель молний, население превышало две тысячи человек.

Именно здесь, среди суровой и величественной природы, у подножия величественного горного массива Велебит, маленький Никола делал свои первые шаги и наблюдал за грозами, которые впоследствии вдохновили его на революционные открытия. Неудивительно, что главной достопримечательностью для путешественников в Смиляне является Мемориальный центр "Никола Тесла", торжественно открытый ко 150-летию ученого.

Вот как выглядит деревня Смилян в Хорватии, где родился Никола Тесла: смотрите видео pietropecco

Входной билет для взрослого стоит 10 евро. И за эти скромные деньги перед гостями открывается удивительный мир науки и интерактивных развлечений. Сердцем комплекса является отреставрированный аутентичный дом семьи Теслы, расположенный рядом с православной церковью Святых Петра и Павла, построенной в 1765 году.

На первом этаже дома развернута мультимедийная экспозиция. Однако настоящее веселье начинается на чердаке, который превратили в современную интерактивную зону. Здесь каждый посетитель может самостоятельно, простым нажатием кнопки, запустить действующие модели изобретений Теслы – индукционный двигатель, знаменитое "яйцо Колумба" (вращающееся магнитное поле), турбину и, конечно же, легендарную катушку Теслы.

Рядом с домом построена точная копия лаборатории изобретателя из Колорадо-Спрингс, где во время демонстраций воздух буквально трещит от электрических разрядов. И даже официальный сайт Мемориального центра "Никола Тесла" в Смиляне предлагает подробные виртуальные экскурсии – для тех, кто пока не может лично посетить родину ученого.

Интересный факт: гениальность выдающегося изобретателя всегда шла рука об руку с эксцентричным поведением. У Теслы было немало странных привычек – он был одержим числом 3, панически боялся грязи, а самой большой его страстью, помимо физики, стали обычные городские голуби. Ученый не только лечил раненых птиц в своем гостиничном номере, но и искренне признавался, что влюбился в одного особенного белого голубя, смерть которого впоследствии переживал как глубокую личную трагедию.

Кто такой Никола Тесла – интересные факты об ученом и изобретателе: смотрите видео 24Канал

Почему дикая магия Лики вдохновляла великого ученого Николу Теслу?

Путешествие на родину Теслы – это не только сухие исторические факты, но и невероятная природа, которая формировала его воображение. Регион Лика поражает своим первозданным, диким видом, где зеленые холмы граничат с суровыми скалами.

Всего в полутора часах езды от Смиляна находится настоящее природное чудо Хорватии – Плитвицкие озера. Эти безумные каскады свежей, кристально чистой воды среди карстового ландшафта заставляют затаить дыхание. Говорят, что именно грохот этих водопадов запечатлелся в памяти юного Николы и впоследствии привел его к идее покорения Ниагары в Америке.

После насыщенного дня исследований и прогулок по горным тропам Велебита обязательно стоит попробовать сытную традиционную кухню Лики и согреться рюмкой местной крепкой ракии. Родина Теслы – как раз из тех мест, которые убедительно доказывают: большие идеи рождаются там, где человек остается наедине с могучей силой природы.