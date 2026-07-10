Мовиться про село Смілян у Хорватії, рідне для видатного вченого Ніколи Тесли. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Які здатні вразити таємниці приховує село Смілян у Хорватії?

Нікола Тесла – геній, який буквально освітив нашу планету та подарував людству майбутнє змінного струму – народився в абсолютно неочевидному, майже містичному куточку Європи. Щороку 10 липня світ відзначає день народження великого винахідника, і це ідеальний привід відправитися туди, де все починалося – у мальовничу Хорватію.

У самому серці дикого гірського регіону Ліка заховалося крихітне село Смілян. Сьогодні там мешкають менш як 400 людей, хоча у XIX столітті, коли під стріхою скромного будинку місцевого православного священника народився майбутній володар блискавок, населення перевищувало дві тисячі осіб.

Саме тут, серед суворої та величної природи, біля підніжжя величного гірського масиву Велебит, маленький Нікола робив свої перші кроки та спостерігав за грозами, які згодом надихнули його на революційні відкриття. Не дивно, що головним магнітом для мандрівників у Сміляні є Меморіальний центр "Нікола Тесла", урочисто відкритий до 150-річчя вченого.

Ось який вигляд має село Смілян у Хорватії, де народився Нікола Тесла: дивіться відео pietropecco

За вхідний квиток для дорослого доведеться сплатити 10 євро. І за ці скромні гроші перед гостями відкривається дивовижний світ науки та інтерактивних розваг. Серцем комплексу є відреставрований автентичний будинок родини Тесли, розташований поруч із православною церквою Святих Петра і Павла 1765 року побудови.

На першому поверсі будинку розгорнуто мультимедійну експозицію. Проте справжні веселощі починаються на горищі, яке перетворили на сучасну інтерактивну зону. Тут кожен відвідувач може власноруч, простим натисканням кнопки, запустити активні моделі винаходів Тесли – індукційний двигун, знамените "яйце Колумба" (обертове магнітне поле), турбіну та, звісно ж, легендарну котушку Тесли.

Поруч із будинком збудовано точну копію лабораторії винахідника з Колорадо-Спрінгс, де під час демонстрацій повітря буквально тріщить від електричних розрядів. І навіть офіційний сайт Меморіального центру "Нікола Тесла" у Сміляні пропонує детальні віртуальні екскурсії – для тих, хто поки не може відвідати батьківщину вченого особисто.

Цікавий факт: геніальність видатного винахідника завжди йшла пліч-о-пліч з його ексцентричною поведінкою. Тесла мав чимало дивних звичок – він був одержимий числом 3, панічно боявся бруду, а найбільшою його пристрастю, окрім фізики, стали звичайні міські голуби. Вчений не лише лікував поранених птахів у своєму готельному номері, а й щиро зізнавався, що закохався в одного особливого білого голуба, смерть якого згодом переживав як глибоку особисту трагедію.

Хто такий Нікола Тесла – цікаві факти про вченого і винахідника: дивіться відео 24Канал

Чому дика магія Ліки надихала великого вченого Ніколу Теслу?

Подорож на батьківщину Тесли – це не лише про сухі історичні факти, а й про неймовірну природу, яка формувала його уяву. Регіон Ліка вражає своїм первозданним, диким виглядом, де зелені пагорби межують із суворими скелями.

Лише за півтори години їзди від Сміляна розташоване справжнє природне диво Хорватії – Плитвицькі озера. Ці шалені каскади свіжої, кришталево чистої води серед карстового ландшафту змушують затамувати подих. Подейкують, що саме гуркіт цих водоспадів закарбувався в пам'яті юного Ніколи й згодом привів його до ідеї підкорення Ніагари в Америці.

Після насиченого дня досліджень та прогулянок гірськими стежками Велебиту обов'язково варто спробувати ситну традиційну кухню Ліки та зігрітися чаркою місцевої міцної ракії. Батьківщина Тесли – якраз із тих місць, що переконливо доводять: великі ідеї народжуються там, де людина залишається наодинці з могутньою силою природи.