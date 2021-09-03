Никаких крылышек и бургеров: в Нидерландах хотят запретить фаст-фуды

Сразу несколько муниципалитетов в Нидерландах объявили новую волну борьбы с ожирением. Они хотят запретить рестораны быстрого питания на законодательном уровне.

При этом речь идет не только об известных брендах фаст-фуд ресторанов, как KFC, McDonald's и Burger King, а вообще всех. Соответствующую инициативу выразили в 5 городах Нидерландов.

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Запрет фаст-фуда: детали

В январе 2021 руководители 5 муниципалитетов направили письмо государственному секретарю с просьбой предоставить больше ресурсов, чтобы остановить увеличение количества фаст-фудов.

Такие полномочия хотят получить в Амстердаме, Гааге, Эде, Роттердаме и Утрехте. Цель руководителей – обеспечить здоровую среду жизни, поэтому они хотят принудительно ограничить поставки нездоровой пищи. Это может урегулировать поправка в Закон об окружающей среде или Закона о товарах.

Почему это так важно

На данный момент в Нидерландах есть 470 ресторанов быстрого питания, и еще несколько сотен закусочных на углу. В среднем – 7 заведений с фаст-фудом в радиусе 1 километра. Самая высокая плотность – в крупных городах. Например, житель Амстердама найдет не менее 28 кафетериев на расстоянии 1 километра от своего дома.

Поэтому муниципалитеты бьют тревогу: в этом случае предложение рождает спрос. Из-за этого власть 5 городов хочет включить пищевую индустрию в определение "безопасного и здорового физического среды".

В Минздраве Нидерландов пообещали обсудить возможные механизмы ограничений и запретов с муниципалитетами, которые выступили с инициативой.