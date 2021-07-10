Заболеваемость выросла в 6 раз: Нидерланды срочно усилили карантин
Источник:NL Times
Власти Нидерландов с 10 июля решили усилить карантинные ограничения. Некоторые запреты пришлось ввести снова из-за распространения штамма коронавируса Дельта.
Ограничения начали действовать уже с субботы, 10 июля. Карантинные ограничения вернули лишь через 2 недели после их отмены.
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Как пояснил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, усиление карантина – вынужденный шаг. Он подчеркнул, что сейчас уровень заболеваемости в стране стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма Дельта.
Если мы ничего не сделаем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Совершенно очевидно, что мы должны прекратить быстрое распространение вируса на корню,
– заявил премьер.
Какие ограничения заработали в Нидерландах
- Ночные клубы и дискотеки прекратили свою работу. Развлекательные и музыкальные мероприятия запрещены.
- Бары, рестораны и магазины могут работать только с 6:00 до 00:00 при условии соблюдения социального дистанцирования.
- Спортивные и культурные мероприятия могут проводится для тех, кто привился от коронавируса или предоставил негативный тест.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Нидерландах?Из-за распространения штамма Дельта в стране за прошедшую неделю в Нидерландах заболеваемость коронавирусом выросла в 6 раз. Еще в начале месяца количество больных в стране не превышало 1000 человек в сутки. Сейчас в Нидерландах фиксируют более 6000 новых случаев каждый день.
Добавим, что с 1 июля Нидерланды открылись для вакцинированных украинцев. Впрочем, есть важные условия: полный курс прививок должен быть проведен не менее чем за 14 дней до пересечения границы и определенными вакцинами. В списке препаратов обеих стран оказался китайский Sinovac, которым прививают украинцев в центрах массовой вакцинации.