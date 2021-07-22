Никаких ограничений въезда: Нидерланды открываются для украинских туристов

Правительство Королевства Нидерландов приняло решение разрешить въезд украинцам с любой целью, в частности туристической. Нововведение вступило в силу 22 июля.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, туристы могут путешествовать по полноценному безвизу, как и прежде. Он добавил, что страна за страной восстанавливает свободное передвижение этим летом.

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Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля, согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые-добрые времена, – отметил Кулеба.

Согласно информации консульской службы МИД Україны, въезд украинцев – владельцев биометрических паспортов в Королевство Нидерланды возможен для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов вакцинации.

Добавляется, что соответствующие авиакомпании перед регистрацией на рейс предоставляют пассажирам для заполнения специальную форму о состоянии здоровья. Пассажир должен правдиво заполнить и предъявить ее перед посадкой, и держать при себе в течение всего полета.

Если на один из вопросов в форме будет дан ответ "да", авиакомпания не имеет права допустить пассажира на борт.

Условия въезда

С 1 июля 2021 года Нидерланды признают сертификат о прививке от COVID-19, в качестве замены сертификата о тестировании. Если у путешественника нет сертификата о прививках, отрицательный тест или сертификат про восстановление является обязательным.

Свидетельство о восстановлении после болезни принимается только в том случае, если путешественник получил это удостоверение от компетентных органов здравоохранения из страны ЕС.

Для посещения Королевства без карантина необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Для невакцинированных лиц применяется общий режим запрета на въезд в Нидерланды кроме лиц, имеющих вид на жительство или долгосрочную национальную визу типа "D".

Какие вакцины признают в Нидерландах

Pfizer / BioNTech (Comirnaty)

Astra Zeneca EU (Vaxzevria)

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)

Moderna (Spikevax)

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)

Serum Institute of India (Covishield)

Sinopharm BIBP

Sinovac

По данным Worldometer , по состоянию на 22 июня 2021 года в Нидерландах обнаружено 1 821 040 случаев заражения коронавирусом, из них 17 786 летальных.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Словацкая Республика позволила украинским туристам въезжать на территорию страны.