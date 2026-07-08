Перуанская Амазония считается одним из самых экзотических уголков мира. Украинская туристка olenochka решила увидеть этот регион собственными глазами и рассказала о том, что ее больше всего удивило: от дороги до местной кухни, транспорта и быта.

Как добраться до перуанской Амазонки?

Путешествие в Амазонку оказалось долгим. По словам туристки, дорога длилась более 3 суток. Сначала она вылетела из Торонто в Нью-Йорк, оттуда в Лиму, после чего последовал еще один перелет в город Икитос. Последний этап маршрута пролегал уже на лодке по Амазонке.

При этом аэропорт в Лиме произвел на нее очень положительное впечатление. Он понравился даже больше, чем международный аэропорт Торонто. Уже там чувствуется местный колорит, который сопровождает путешественников с первых минут пребывания в стране.

Чем удивляет жизнь в перуанской Амазонии?

По прибытии в Икитос туристка обратила внимание на местный транспорт тук-туки. Она ожидала, что поездки будут стоить совсем недорого, однако оказалось, что такой транспорт нельзя назвать самым дешевым, и не каждый местный житель может позволить себе часто им пользоваться.

Как выглядит тук-тук / фото Canva

Приятно удивили цены на еду. Ужин в хорошем заведении обходится примерно в 5–7 долларов. Еще одним неожиданным моментом стала реакция местных жителей. Большинство перуанцев невысокого роста, поэтому некоторые даже просили сфотографироваться с украинкой, хотя ее рост составляет всего 162 сантиметра.

Что больше всего запомнилось из природы Амазонки?

Самое сильное впечатление на путешественницу произвело ночное небо. Благодаря очень низкому световому загрязнению и огромной ширине реки звезды видны практически на 180 градусов вокруг. Именно там девушка впервые почувствовала, насколько Земля имеет сферическую форму.

Также она узнала, что разноцветных попугаев, которых многие считают символом Амазонки, в диких лесах почти не осталось. Причиной стала незаконная торговля и высокий спрос на этих экзотических птиц. Сегодня их в основном можно увидеть только в природоохранных центрах.

Не меньшей неожиданностью стали дельфины, обитающие в Амазонке. Они считаются одними из самых уникальных пресноводных млекопитающих: рождаются серыми, а характерный розовый цвет приобретают с возрастом. Более того, во время сильных эмоций или физической активности их окрас может становиться еще более насыщенным.

Дельфины Амазонки / фото Canva

Наряду с такими редкими природными явлениями туристку удивили и вполне обыденные вещи. Особенно запомнились местные бананы: они настолько сладкие и ароматные, что после этой поездки все остальные кажутся уже не такими вкусными.

Знакомство с регионом постепенно показало и другую сторону жизни Амазонки. Здесь люди в значительной степени полагаются на то, что дает природа: из местных растений изготавливают косметику, лекарства и многое из того, что необходимо в быту.

Такая связь с окружающей средой хорошо заметна и в повседневной жизни жителей. Многие семьи живут на длинных лодках, ведь именно так удобнее перевозить продукты в отдаленные поселения и заниматься торговлей вдоль реки.