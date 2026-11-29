Представьте себе отпуск, во время которого не нужно отвечать на сообщения, проверять соцсети или даже поддерживать разговор за ужином. В одном из итальянских отелей такой отдых стал главной особенностью, а гости приезжают сюда, чтобы на несколько дней забыть о привычном ритме жизни.

В регионе Умбрия, который называют зеленым сердцем Италии, расположен отель Eremito. Как пишет британское издание BBC Travel, он был обустроен на месте монастыря 14 века, посреди заповедного леса площадью 3 тысячи гектаров. Заведение воссоздает атмосферу монастырской жизни, но вместо религиозных обрядов предлагает туристам медитации, йогу, прогулки и время для себя.

Как выглядит отель, в котором живут как монахи?

История Eremito началась еще в 2009 году, когда его основатель Марчелло Мурзилли обнаружил руины средневековой обители на склонах горы Пеглия, недалеко от городка Паранно. После путешествий и знакомства с монастырями Италии он захотел создать место, где люди могли бы хотя бы на несколько дней отказаться от постоянной спешки.

Здесь обустроили небольшие комнаты-кельи (celluzze). Их площадь составляет всего около 9 квадратных метров. В каждой есть кровать, небольшой письменный стол, блокнот и ручка. Телевизоров, Wi-Fi и мобильной связи нет, а гостей поощряют не пользоваться электронными устройствами на протяжении всего пребывания.

Особое внимание уделяется совместным ужинам. Каждый вечер посетителям подают 4 блюда в зале при свечах. Когда раздается звук гонга, все прекращают разговоры и продолжают ужинать в тишине. Поговорить снова можно только после завершения трапезы.

Сначала такая традиция может показаться неудобной, особенно когда приходится сидеть рядом с незнакомцами. Однако журналистка BBC Виттория Траверсо, побывавшая в отеле, отметила, что постепенно стала больше сосредотачиваться на самой еде: ее вкусах, ароматах и текстурах.

Как выглядит отель и его территория / фото Booking

Как туристы проводят время без интернета?

Несмотря на отсутствие привычных цифровых развлечений, гостям Eremito предлагают насыщенный распорядок дня. В 07:30 желающие могут присоединиться к утренней медитации в часовне на крыше, а в 08:00 начинается йога. После занятий подают завтрак из местного хлеба, фруктов и яиц.

Остальную часть дня каждый проводит по своему усмотрению. Можно читать книги в гостиничной библиотеке, вести дневник, отдыхать в номере или отправиться на прогулку по маркированным тропам по склонам горы Пеглия.

Отель расположен в биосферном заповеднике ЮНЕСКО, недалеко от потухшего вулкана, среди лесистых холмов. Здесь также обустроили сад с местными травами, где растут розмарин, шалфей и тимьян. Некоторые гости даже просят разрешить им помогать на кухне или в саду, чтобы почувствовать себя частью общей жизни.

Сам отель также старается придерживаться принципов бережного использования ресурсов. Для производства электроэнергии здесь используют геотермальную энергию и солнечные панели, продукты и травы выращивают в органическом саду, а воду берут из местного источника.

Сколько стоит проживание в отеле?

Eremito работает круглый год и принимает только взрослых. Чаще всего сюда приезжают туристы в одиночку, хотя иногда отель размещает и пары. Минимальный срок проживания составляет 2 ночи, а стоимость 220 евро за ночь. В стоимость входят все блюда, напитки и занятия, предусмотренные программой. Однако из напитков гостям предлагают только воду и вино. Отель расположен примерно в 135 километрах от Рима. Ближайшая железнодорожная станция – Фабро-Фикулле. В отеле работает местный англоговорящий персонал.

По словам руководительницы отеля Лауры Нери, особенно много желающих отдохнуть здесь появилось после пандемии COVID-19. Она считает, что опыт вынужденной изоляции помог людям понять, насколько важно иногда полностью отключаться от цифрового мира.

Интерес к такому формату заметил и основатель Eremito. Если сначала идея отдыха без интернета казалась многим странной, то теперь туристы сами ищут такую возможность. Некоторые посетители даже возвращаются сюда регулярно.

Постоянная гостья отеля Корнелия Швицер описывает его атмосферу как возможность перестать пытаться произвести впечатление на других и просто быть собой. Именно поэтому такой отдых она считает настоящей роскошью.

Где находится отель Eremito: смотреть на картах