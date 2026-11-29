У регіоні Умбрія, який називають зеленим серцем Італії, розташований готель Eremito. Як пише британське видання BBC Travel, його облаштували на місці обителі 14 століття, посеред заповідного лісу площею 3 тисячі гектарів. Заклад відтворює атмосферу монастирського життя, але замість релігійних обрядів пропонує туристам медитації, йогу, прогулянки та час для себе.

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Як виглядає готель, у якому живуть як монахи?

Історія Eremito почалася ще у 2009 році, коли його засновник Марчелло Мурзіллі знайшов руїни середньовічної обителі на схилах гори Пеглія, неподалік містечка Паранно. Після подорожей та знайомства з монастирями Італії він захотів створити місце, де люди могли б хоча б на кілька днів відмовитися від постійного поспіху.

Тут облаштували невеликі кімнати-келії celluzze. Їхня площа становить лише близько 9 квадратних метрів. У кожній є ліжко, невеликий письмовий стіл, блокнот і ручка. Телевізорів, Wi-Fi та мобільного зв'язку немає, а гостей заохочують не користуватися електронними пристроями протягом усього перебування.

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Особлива увага приділена спільним вечерям. Щовечора відвідувачам подають 4 страви у залі зі свічками. Коли лунає гонг, усі припиняють розмови й продовжують вечеряти мовчки. Поговорити знову можна лише після завершення трапези.

Спочатку така традиція може здаватися незручною, особливо коли доводиться сидіти поруч із незнайомцями. Проте журналістка BBC Вітторія Траверсо, яка побувала в готелі, зауважила, що поступово почала більше зосереджуватися на самій їжі: її смаках, ароматах і текстурах.

Як виглядає готель та його територія / фото Booking

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Як туристи проводять час без інтернету?

Попри відсутність звичних цифрових розваг, гостям Eremito пропонують насичений розпорядок дня. О 07:30 охочі можуть долучитися до ранкової медитації в каплиці на даху, а о 08:00 починається йога. Після занять подають сніданок із місцевого хліба, фруктів та яєць.

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Решту дня кожен проводить на власний розсуд. Можна читати книги в готельній бібліотеці, вести щоденник, відпочивати в кімнаті або вирушити на прогулянку маркованими стежками схилами гори Пеглія.

Готель розташований у біосферному заповіднику ЮНЕСКО, поблизу згаслого вулкана, серед лісистих пагорбів. Тут також облаштували сад із місцевими травами, де ростуть розмарин, шавлія та чебрець. Деякі гості навіть просять дозволити їм допомагати на кухні або в саду, щоб відчути себе частиною спільного життя.

Сам готель також намагається дотримуватися принципів ощадливого використання ресурсів. Для виробництва електроенергії тут використовують геотермальну енергію та сонячні панелі, продукти й трави вирощують в органічному саду, а воду беруть із місцевого джерела.

Скільки коштує проживання в готелі?

Eremito працює цілий рік і приймає лише дорослих. Найчастіше сюди приїжджають туристи наодинці, хоча іноді готель розміщує і пари. Мінімальний термін проживання становить 2 ночі, а вартість 220 євро за ніч. У ціну входять усі страви, напої та заняття, передбачені програмою. Але із напоїв гостям пропонують лише воду та вино. Готель розташований приблизно за 135 кілометрів від Рима. Найближча залізнична станція – Фабро-Фікулле. У закладі працює місцевий англомовний персонал.

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За словами керівниці готелю Лаури Нері, особливо багато охочих відпочити тут з'явилося після пандемії COVID-19. Вона вважає, що досвід вимушеної ізоляції допоміг людям зрозуміти, наскільки важливо іноді повністю відключатися від цифрового світу.

Інтерес до такого формату помітив і засновник Eremito. Якщо спочатку ідея відпочинку без інтернету здавалася багатьом дивною, то тепер туристи самі шукають таку можливість. Деякі відвідувачі навіть повертаються сюди регулярно.

Постійна гостя готелю Корнелія Швіцер описує його атмосферу як можливість перестати намагатися справити враження на інших і просто бути собою. Саме тому такий відпочинок вона вважає справжньою розкішшю.

Де розташований готель Eremito: дивитись на картах