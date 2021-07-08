Неизвестная Херсонщина: что посетить туристам, которые стремятся не только валяться на пляже

Херсонская область - это настоящая жемчужина степного края Украины. Кроме 800 километров береговой линии и 2 морей, здесь есть еще 77 озер, горы, песчаная коса и даже пустыня!

Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку локаций, которые удивят даже капризных туристов. Собирайте семью и отправляйтесь!

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Украинский Гранд-Каньйон

Это место называют херсонскими горами. Да, не послышалось, в Херсоне есть горы! Они являются частью ландшафтного заказника "Станиславский", площадь которого составляет почти 660 гектаров. Между собой люди называют его Гранд-Каньоном из-за сходства с известным американским братом.

Олешковские пески

Это вторая крупнейшая пустыня в Европе. Территория Олешковских песков занимает 1 600 квадратных метров. Стоит взять гида, чтобы не заблудиться в дюнах. Кстати, ранее, этот объект был стратегическим для военных, и потому – долгое время был секретным. Кое-где осталась старая техника, поэтому можно сделать довольно колоритные фото.

Сафари

Настоящее сафари, как в фильмах, можно посетить в биосферном заповеднике "Аскания-Нова". По предварительной записи, конечно. Но если вы уже собрались в путешествие Херсонщиной, то эти дикие степи и прерии обязательны к посещению!

Морская Эйфелева башня

Джарылгацкий маяк расположен на одноименном острове. Его построили в 1902 году по проекту конструктора Густава Эйфеля (который придумал Эйфелеву башню в Париже). Стиль тот же - скелеты, переплетение, кружевная конструкция из прочного металла.

Степные водопады на фоне руин усадьбы

В поселке Казацкое сохранились руины замка князя Трубецкого. Главной дорогой в поместье была река Днепр, поэтому парадный фасад и центральные ворота были направлены к реке. Но это можно только представить, ведь до наших дней сохранились руины дворца, ограждение, мостик, хозяйственные постройки (погреба, состав и флигель) в стиле псевдоготики.

Рядом – расположены уникальные степные водопады, высотой от 6 до 10 метров.

Руины крепости Кизи-Кермена

На каменистых берегах водохранилища когда была крепость Кизи-Кермен. Сейчас это территория поселка Борислав. Его переименовали Екатерина II, когда они с князем Потемкиным путешествовали причерноморским краем и основывали города.



Руины стародавней крепости / Фото агенции Find way

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KAMIQ, которая оснащенна передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Ею можно комфортно ездить как по городу, так и по горному бездорожью. Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальнее про авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!