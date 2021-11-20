Неизведанное Прикарпатье: невероятное место, куда стоит заехать по дороге в горы

Последние осенние дни – отличная возможность посетить Карпаты. Однако рекомендуем не ограничивать свой отдых только горами. Тем более по дороге вас ждет множество неизведанных локаций, которым есть чем удивлять!

Об одной из таких рассказала тревел-блогер под ником nyouto4ka. Узнайте о местности, которая точно поразит пейзажами в любое время года.

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Если ваш маршрут до Карпат проложен через город Галич, остановитесь в нем хотя бы на несколько часов. Дело в том, что здесь очень много архитектурных памятников, невероятная природа и минимум туристов.

Что посмотреть под Галичем и в самом городке

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Блоггер составила ТОП-8 мест, которые вы можете посетить, остановившись в Галиче.

Галицкий замок (город Галич);

Металлический мост через Днестр (город Галич);

Музей Караимской истории и культуры (город Галич);

Церковь святого Пантелеймона (село Шевченково);

Музей истории древнего Галича (село Крилос);

Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (село Крылос);

Галиция могила (село Крылос);

Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (село Крылос).

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Сама авторша поста остановилась в национальном заповеднике:

"В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете", – написала она в своем аккаунте.

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья / Фото инстаграм @nyouto4ka

Как доказательство, блоггер добавила невероятные фотографии из Музея народной архитектуры и быта Прикарпатья. Итак, если у вас нет планов на выходные – смело отправляйтесь на фотосессию в "Древний Галич".

Фото из национального заповедника @nyouto4ka

В состав национального заповедника "Древний Галич" входит 3 музея: истории древнего Галича (Крылос), народной архитектуры и быта Прикарпатья, караимской истории и культуры (Галич).

Скансен, где прогуливалась блоггер, занимает площадь 6,9 гектара, на которой воссозданы "микросела" четырех этнографических районов Ивано-Франковщины: Покутье, Гуцульщины, Бойковщины и Опилля.

Текст публикации @nyouto4ka

Осень в национальном заповеднике "Древний Галич".

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По дороге в горы находится уютный городок Галич очень богатый архитектурными достопримечательностями. В этот раз мы не смогли проехать мимо и остановились ради атмосферной осенней прогулки в национальном заповеднике. Там почти никогда нет людей, но только взгляните на эти краски. А какой там густой дубовый воздух. Обязательно загляните, не пожалеете!

⠀

Что еще посмотреть в Галиче и рядом?

Галицкий замок (г. Галич)

Металлический мост через Днестр (г. Галич)

Музей Караимской истории и культуры (г. Галич)

Церковь святого Пантелеймона (с. Шевченково)

Музей истории древнего Галича (с. Крылос)

Руины Успенского собора и церковь Успения Пресвятой Богородицы (с. Крылос)

Галиция могила (с. Крилос)

Княжеский колодец и источник "Францисковые глаза" (с. Крылос)

Приятного вам путешествия!