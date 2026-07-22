Этим летом Греция переживает первую волну жары, которая еще больше обострила проблему дефицита пресной воды. Больше всего пострадали сразу 7 популярных островов, где уже объявили чрезвычайное положение, сообщает DailyMail. Для туристов это означает возможные ограничения в пользовании водой, изменения в работе отелей и новые правила во время отдыха.

Какие греческие острова больше всего пострадали от нехватки воды?

Наиболее сложная ситуация в настоящее время сложилась на острове Астипалея, расположенном в юго-восточной части Эгейского моря. По словам мэра острова Никоса Коминеаса, количество осадков здесь настолько мало, что если бы всю воду, выпадающую за год, собрать в одну емкость, ее слой составил бы всего около 2,5 сантиметра.

Из-за продолжительной засухи водохранилище острова, расположенное в долине Ливади, стремительно мелеет. Местные жители все больше зависят от бутилированной воды. Помимо Астипалеи, чрезвычайное положение из-за дефицита воды также объявили на островах:

Тинос;

Алониссос;

Лерос;

Патмос;

Сими;

Карпатос.

Как нехватка воды может повлиять на отдых туристов?

Несмотря на то, что туристическая инфраструктура продолжает работать, отдыхающие могут столкнуться с определенными неудобствами. В частности, в часы пикового потребления, особенно вечером, возможно снижение напора воды. В некоторых прибрежных отелях бассейны уже наполняют морской водой вместо пресной, а местные власти вводят ограничения на использование воды для несущественных нужд.

Отдельные отели также пытаются сократить потребление воды другими способами. Например, владелица одного из отелей Мария Алкалай предлагает гостям ваучер на 5 евро, если они отказываются от ежедневной уборки номера. По ее словам, большинство туристов положительно отнеслись к такой инициативе.

Покроет ли туристическое страхование такие ситуации?

Эксперт по туристическому страхованию компании Go.Compare Ник Паркхаус рекомендует путешественникам перед поездкой внимательно ознакомиться с местными рекомендациями и условиями своего страхового полиса. Он подчеркивает, что сама по себе нехватка воды не является поводом для автоматической отмены поездки.

Большинство туристических направлений имеют планы действий по минимизации неудобств, хотя туристы могут столкнуться с ограничением использования воды или снижением ее давления. Также эксперт отмечает, что большинство стандартных страховых полисов не покрывают отмену поездки из-за дефицита воды, если о проблеме было известно еще до отправления.

Покрытие может действовать лишь в отдельных случаях, если официальные органы рекомендуют воздержаться от поездок и страховой полис был оформлен до того, как проблема получила широкую огласку. Между тем Национальный центр научных исследований "Демокритос" в Афинах предупреждает, что засуха в стране может усугубляться как минимум до 2049 года.

Эксперты также выражают обеспокоенность тем, хватит ли осадков в ближайшие годы, чтобы обеспечить водой популярные туристические острова, которые ежегодно принимают миллионы отдыхающих. В то же время Министерство иностранных дел Великобритании пока не рекомендует воздерживаться от поездок на греческие острова из-за дефицита воды, однако напоминает туристам о высоком риске лесных пожаров в стране в течение летнего сезона.