Не Амальфи и не Санторини: 4 города Средиземноморья, где отдых не опустошит кошелек

Отдых на Средиземном море давно ассоциируется с высокими ценами, переполненными пляжами и очередями к самым популярным достопримечательностям. Однако далеко не все красивые курорты стоят целое состояние.

Travel Off Path назвал четыре средиземноморских города, которые сочетают в себе красивые пейзажи, доступные цены и удобные маршруты для тех, кто не хочет переплачивать за отпуск, и это не Амальфи и не Санторини. К каждому месту добавили ближайшие достопримечательности, куда легко отправиться на несколько часов или на целый день, поэтому путешествие получится гораздо интереснее, чем обычный пляжный отдых.

Какие города вошли в подборку?

В список вошли Саранда в Албании, Родос в Греции, Кирения на северном Кипре и Трапани в Италии. Все четыре направления имеют общую черту: они позволяют увидеть Средиземноморье без чрезмерной толпы и с ощутимо меньшими затратами, чем на самых раскрученных курортах.

Саранду называют летней столицей Албании, откуда удобно добираться до Ксамиля, источника Blue Eye и Национального парка Бутринт. Родос привлекает сочетанием многовековой истории, пляжей и хорошо сохранившегося Старого города.

Кирения впечатляет средневековой крепостью, набережной и более спокойной атмосферой, чем на шумных кипрских курортах. Трапани же остается аутентичным сицилийским портом с неспешным ритмом жизни и маршрутами в Фавиньяну и Эриче.

Что рекомендуют посмотреть в Саранде, на Родосе, в Кирении и Трапани?

В Саранде туристам рекомендуют за 15 минут добраться до Ксамиля, где есть белоснежные пляжи и маленькие острова, до которых можно доплыть, а также заглянуть в "Голубой глаз" с его почти нереальной сине-зеленой водой. Для любителей истории неподалеку находится Бутринт, где сохранились театр, городские стены, византийские базилики, римские бани и древние храмы.

Родос привлекает своей многослойной историей: здесь смешались античное, византийское, османское, французское и итальянское наследие. В городе можно прогуляться по узким мощеным улочкам, заглянуть в средневековые дворцы и подняться на Акрополь Линдоса, откуда открывается вид на море.

Кирения, которую турки называют Гирне, с юга выглядит как открытка: над старой гаванью возвышается крепость, а вокруг тянутся таверны и каменные улочки с бугенвилиями. Трапани же предлагает спокойную портовую атмосферу, прогулки по Корсо Витторио Эмануэле, морепродукты на набережной и поездки в Фавиньяну и Эриче, где атмосфера становится еще более кинематографичной.

Сколько стоит отдых в этих городах?

Travel Off Path отдельно привел и примерные расходы. В Саранде уличная еда или блюдо на вынос стоит 4 – 8 долларов, ужин на двоих в ресторане среднего уровня 55 – 60 долларов, а номер в трехзвездочном отеле 45 – 80 долларов за ночь. Для Родоса эти цифры почти такие же: 4 – 8 долларов за еду на вынос, 55 – 60 долларов за ужин и 45 – 80 долларов за трехзвездочный отель.

В Кирении цены тоже остаются умеренными: кебаб, пиде или донер обойдутся примерно в 5 долларов, а ужин на двоих в ресторане среднего уровня в 40 – 60 долларов. В Трапане уличная еда стоит 4 – 8 долларов, ужин на двоих 55 – 70 долларов, а номер в трехзвездочном отеле стоит от 60 долларов и может достигать 100 долларов за ночь.

Отдельно авторы отмечают, что в Саранде общественный транспорт развит слабо, а в Трапане автобусы, хотя и связывают город с Эриче, Марсалой и аэропортом, но на менее загруженных маршрутах курсируют не слишком часто. Поэтому в этих городах особенно ценными становятся пешеходные маршруты, короткие поездки на такси и спокойное планирование дня без спешки.