Travel Off Path назвав чотири середземноморські міста, які поєднують красиві краєвиди, доступні ціни та зручні маршрути для тих, хто не хоче переплачувати за відпустку, і це не Амальфі або Санторіні. До кожної локації додали ще найближчі місця, куди легко вирушити на кілька годин або на цілий день, тож мандрівка вийде значно цікавішою за звичайний пляжний відпочинок.

Які міста увійшли до добірки?

У списку опинилися Саранда в Албанії, Родос у Греції, Кіренія в північному Кіпрі та Трапані в Італії. Усі чотири напрями мають спільну рису: вони дають змогу побачити Середземномор'я без надмірного натовпу й з відчутно м'якшими витратами, ніж у найрозкрученіших курортах.

Саранду подають як літню столицю Албанії, звідки зручно добиратися до Ксаміля, джерела Blue Eye та Національного парку Бутрінт. Родос приваблює поєднанням багатовікової історії, пляжів і добре збереженого Старого міста.

Кіренія вражає середньовічною фортецею, набережною та тихішою атмосферою, ніж у гучних кіпрських курортах. Трапані ж залишається автентичним сицілійським портом із м'яким ритмом життя та виїзними маршрутами до Фавіньяни й Еріче.

Що радять подивитися в Саранді, Родосі, Кіренії та Трапані?

У Саранді туристам радять за 15 хвилин дістатися до Ксаміля, де є білосніжні пляжі та маленькі острови, до яких можна доплисти, а ще зазирнути до Blue Eye з його майже нереальною синьо-зеленою водою. Для любителів історії поруч є Бутрінт, де збереглися театр, міські стіни, візантійські базиліки, римські лазні та стародавні храми.

Родос виграє завдяки своїй багатошаровій історії: тут змішалися антична, візантійська, османська, французька та італійська спадщина. У місті можна гуляти вузькими брукованими вулицями, заходити до середньовічних палаців і підніматися до Акрополя Ліндоса, звідки відкривається краєвид на море.

Кіренія, яку турки називають Гірне, виглядає як листівка з півдня: над старою гаванню височіє фортеця, а навколо тягнуться таверни та кам'яні вулички з бугенвіліями. Трапані ж пропонує спокійний портовий настрій, прогулянки Корсо Вітторіо Емануеле, морепродукти на набережній і виїзди до Фавіньяни та Еріче, де атмосфера стає ще більш кінематографічною.

Скільки коштує відпочинок у цих містах?

Travel Off Path окремо навів і приблизні витрати. У Саранді вулична їжа або страва на виніс коштує 4 – 8 доларів, вечеря на двох у ресторані середнього рівня 55 – 60 доларів, а номер у тризірковому готелі 45 – 80 доларів за ніч. Для Родоса ці цифри майже такі самі: 4 – 8 доларів за їжу на виніс, 55 – 60 доларів за вечерю та 45 – 80 доларів за тризірковий готель.

У Кіренії ціни теж лишаються помірними: кебаб, піде або донер обійдуться приблизно в 5 доларів, а вечеря на двох у ресторані середнього рівня у 40 – 60 доларів. У Трапані вулична їжа коштує 4 – 8 доларів, вечеря на двох 55 – 70 доларів, а номер у тризірковому готелі стартує від 60 доларів і може сягати 100 доларів за ніч.

Окремо автори наголошують, що в Саранді громадський транспорт розвинений слабко, а в Трапані автобуси хоч і з'єднують місто з Еріче, Марсалою та аеропортом, але на менш завантажених маршрутах курсують не надто часто. Тож у цих містах особливо цінними стають пішохідні маршрути, короткі поїздки таксі та спокійне планування дня без поспіху.