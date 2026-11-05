Некоторые из них – рядом с Украиной: 4 недооцененных направления в Европе, которые стоит посетить в 2027 году

Большинство красивых мест Европы уже давно известны туристам. Однако некоторые места остаются в тени более популярных регионов, и именно их эксперты советуют выбрать для путешествия в 2027 году.

Туристический путеводитель Lonely Planet пообщался с экспертами в сфере туризма, и те назвали самые недооцененные направления Европы, которые они рекомендуют посетить в 2027 году. Некоторые из этих мест расположены недалеко от Украины.

Необычные направления: куда отправиться в путешествие в 2027 году?

Вандея, Франция

Большинство туристов отправляются на Французскую Ривьеру и даже не знают о ее более спокойной альтернативе – Вандее. Этот департамент расположен на западе страны и омывается Атлантическим океаном. Вандея имеет все, чего хотят туристы: красивые пляжи, могучие скалы, острова, средневековые замки, рыбацкие деревушки, зеленые холмы и т. д. Лучше всего ехать сюда летом, ведь осенью вода в океане может быть слишком холодной для купания.

Атмосферный замок Нуармутье в Вандее / Фото Bill Needham

Тбилиси, Грузия

Украинцы, конечно, знают о Тбилиси, но среди большинства европейских туристов столица Грузии остается непопулярным направлением. На самом деле это совершенно неоправданно, ведь Грузия предлагает уникальный опыт. Здесь есть грандиозные горы, винодельни и гостеприимное местное население. Поездка в Тбилиси и по Грузии в целом точно никого не оставит равнодушным.

Озеро Балатон, Венгрия

Следующая локация расположена недалеко от Украины – озеро Балатон. Эта локация оказалась в тени Будапешта, поэтому туристы о ней не знают. Сам водоем огромный, а вокруг него много пляжей, ресторанов и других мест отдыха на любой вкус. Когда температура воздуха летом поднимается до рекордных показателей, лучше провести день на берегу Балатона, чем бродить по знойным улицам Будапешта, изнемогая на солнце. Кроме того, до озера можно удобно добраться на поезде из столицы.

Озеро Балатон в Венгрии / Фото Depositphotos

Апулия, Италия

Туристы часто едут на Амальфитанское побережье или в Чинкве-Терре, обходя вниманием Апулию. В то же время этот регион на юго-востоке Италии предлагает более доступные цены, меньше летних толп и красивые пляжи. Благодаря южному расположению пляжный сезон в Апулии продолжается даже в октябре, поэтому здесь вполне можно продлить лето осенью.

Туристам обязательно стоит посетить уникальный городок Альберобелло, известный своими традиционными каменными домами с конусообразными крышами.

Традиционные дома в городке Альберобелло / Фото Alexey Slavko

Эти малоизвестные места предлагают более спокойную атмосферу и более аутентичный опыт, ведь они не так страдают от избытка туристов, как их популярные соседи.