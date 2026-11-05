Деякі з них – біля України: 4 недооцінені напрямки Європи для відвідування у 2027 році

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Туристичний путівник Lonely Planet поспілкувався з експертами у сфері туризму, й ті назвали найбільш недооцінені напрямки Європи, які вони радять відвідати у 2027 році. Деякі з цих місць розташовані недалеко від України.

Небанальні напрямки: куди поїхати у подорож у 2027 році?

Вандея, Франція

Більшість туристів прямують на Французьку Рів'єру і навіть не знають про її спокійнішу альтернативу – Вандею. Цей департамент розташований на заході країни й омивається Атлантичним океаном. Вандея має все, чого хочуть туристи: красиві пляжі, могутні скелі, острови, середньовічні замки, рибальські селища, зелені пагорби тощо. Найкраще їхати сюди влітку, адже восени вода в океані може бути захолодною для купання.

Атмосферний замок Нуармутьє у Вандеї / Фото Bill Needham

Тбілісі, Грузія

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Українці, звісно, знають про Тбілісі, але серед більшості європейських туристів столиця Грузії залишається непопулярним напрямком. Насправді це абсолютно невиправдано, адже Грузія пропонує унікальний досвід. Тут є епічні гори, виноробні та гостинне місцеве населення. Поїздка до Тбілісі й загалом до Грузії точно нікого не залишить байдужим.

Озеро Балатон, Угорщина

Наступна локація розташована недалеко від України – озеро Балатон. Ця локація опинилася у тіні Будапешта, а тому туристи про неї не знають. Сама водойма величезна, а довкола неї є багато пляжів, ресторанів та інших місць відпочинку на будь-який смак. Коли температура повітря влітку підіймається до рекордних показників, краще провести день на березі Балатону, аніж гуляти спекотними вулицями Будапешта, знемагаючи на сонці. Крім того, до озера можна зручно дістатися потягом зі столиці.

Озеро Балатон в Угорщині / Фото Depositphotos

Апулія, Італія

Туристи часто їдуть на Амальфітанське узбережжя або у Чінкве-Терре, оминаючи увагою Апулію. Водночас цей регіон на південному сході Італії пропонує доступніші ціни, менше літніх натовпів і красиві пляжі. Завдяки південному розташуванню пляжний сезон в Апулії триває навіть у жовтні, тож тут цілком можливо продовжити літо восени.

Туристам обов'язково варто відвідати унікальне містечко Альберобелло, яке відоме своїми традиційними кам'яними будинками з конічними дахами.

Традиційні будинки у містечку Альберобелло / Фото Alexey Slavko

Ці маловідомі місця пропонують спокійнішу атмосферу й більш автентичний досвід, адже не так страждають від надміру туристів, як їхні популярні сусіди.