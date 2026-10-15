Золочев во Львовской области – город с историей, которая насчитывает более 6 веков письменных упоминаний. Когда-то здесь проходили казацкие войска Богдана Хмельницкого, а местный замок пережил турецкое вторжение, пожары и превращение в тюрьму. Город расположен примерно в 70 километрах к востоку от Львова, в долине у холмов Гологоров и Вороняков, на берегу реки Золочевки.

Его история началась еще до первого письменного упоминания о Золочеве: в 1180 году на этой территории существовало поселение Радече, которое считается предшественником города. Но не менее интересна связь Золочева со знаменитым фотожурналистом Артуром Феллигом, известным во всем мире под псевдонимом Weegee.

Кто такой Weegee и как он связан с Золочевом?

Weegee, настоящее имя которого Артур Феллиг, родился 12 июня 1899 года в Золочеве, который тогда входил в состав Австро-Венгрии. При рождении мальчика назвали Ушером Феллигом. В 1906 году его отец эмигрировал в США, а через 4 года к нему присоединились жена и четверо детей. По прибытии семьи на остров Эллис имя Ушер изменили на Артур.

Из-за тяжелого материального положения мальчик бросил школу еще в раннем подростковом возрасте, чтобы помогать семье. В 1923 году он начал работать в фотолаборатории агентства Acme Newspictures, а впоследствии стал фотографом-фрилансером для нескольких нью-йоркских газет.



Weegee, настоящее имя Артур Феллиг / фото Weegee

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Больше всего Феллига интересовали преступления и драматические события городской жизни. Он мог появляться на местах преступлений почти одновременно с полицией, а иногда и раньше правоохранителей. По одной из версий, именно эта способность принесла ему псевдоним Weegee, который связывают с названием спиритической доски Ouija.

Фотограф работал преимущественно ночью, используя вспышку, а иногда и инфракрасную пленку. Его снимки отличались вниманием к выражениям лиц и жестам людей, часто представителей самых бедных слоев Нью-Йорка. В 1945 году вышла его первая книга "Naked City".

Позже Weegee жил в Голливуде, работал техническим консультантом и снимался в эпизодических ролях в фильмах. Фотограф скончался 26 декабря 1968 года в Нью-Йорке, но его работы остались важной частью истории фотожурналистики.

Где находится Золочев: смотреть на картах

Почему Золочевский замок примечателен?

Главная достопримечательность Золочева – это Золочевский замок XVII века, который входит в туристический маршрут "Золотая подкова" и в настоящее время функционирует как музей-заповедник. Крепость была построена по заказу семьи Собеских. Ее оборонительная система включала бастионы с пушками, земляные валы, ров и подъемный мост. При необходимости окружающую территорию могли даже затоплять водой.

Впоследствии замок утратил свое первоначальное назначение: австрийские власти использовали его в качестве казарм, больницы и тюрьмы, а в советское время здесь содержали политических заключенных. Восстановление крепости началось в начале 1980-х годов благодаря Борису Возницкому и группе энтузиастов.

Золочевский замок / фото Discover.ua

В настоящее время посетители могут осмотреть замковый двор, Большой и Китайский дворцы. В последнем работает музей восточных культур с коллекцией около 250 произведений искусства из Египта, Индии, Японии, Китая и других стран. А во дворе можно увидеть загадочные камни с надписями XIV – XV веков. По одной из версий, их могли оставить тамплиеры. Другой камень связан с легендой о загадывании желаний.

График работы: среда – воскресенье, 10:00 – 18:00. Понедельник и вторник выходные. Касса работает до 17:30.

среда – воскресенье, 10:00 – 18:00. Понедельник и вторник выходные. Касса работает до 17:30. Цены: взрослый билет 200 гривен, студенческий 150 гривен, для детей и пенсионеров 100 гривен. Участие в мастер-классе или квесте 150 гривен.

Где находится Золочевский замок: смотреть на картах

Какие еще исторические достопримечательности стоит увидеть в Золочеве?

Помимо замка, в Золочеве сохранились другие места, которые отражают различные периоды его истории.

Боярский двор

Это каменное сооружение XV века, которое считается одним из старейших зданий Золочева. Когда-то оно было резиденцией владельцев города и выполняло функцию арсенала. Позже его передали для опеки над бедными, поэтому здание также называют домом убогих.

Боярский двор / фото Posterrr

Василианский монастырь

Его основали в XVI веке на Львовской улице. После разрушений в XVII веке его восстановили, а в XIX веке возвели каменную церковь Вознесения Господня, которая стала одной из архитектурных жемчужин монастырского комплекса.

Василианский монастырь / фото Романа Маленкова

Центральная часть Золочева

Большинство ее улиц сформировалось еще в XIX веке, когда город развивался благодаря выгодному расположению и появлению железной дороги в 1871 году. В этот период здесь селились состоятельные люди, возводили каменные дома, а на месте древних оборонительных валов обустраивали прогулочные скверы.

Улицы центральной части Золочева / фото Романа Маленкова