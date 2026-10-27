Не Гданьск и не Краков: какой город в Польше открыли для себя туристы

Речь идет о Люблине, куда поток посетителей постоянно растет, пишет Interia Kobieta.

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Почему Люблин привлекает туристов?

С января по июнь 2026 года город посетили 1,35 миллиона человек, а это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туристы приезжают в Люблин теперь на несколько дней, поэтому статистика проживания выросла аж на 56%.

Дорога до Люблина из Варшавы занимает 2 часа, так что это отличная возможность посетить новый город на выходные. Почти миллион человек не ограничивались только городом, но и выбирали другие места в Люблинском воеводстве.

Что интересно, среди иностранцев самой многочисленной группой оказались британцы. Также среди туристов были граждане Украины, Израиля, Италии и Германии. А еще Люблин захотели посетить туристы из ОАЭ, Китая и США.

В городе хорошо сохранилась инфраструктура исторического центра, церкви и музеи, которые позволяют расслабиться во время прогулки.

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Что посмотреть в Люблине?

Туристам стоит начать знакомство со Старого города, в котором расположено много важных достопримечательностей. Здесь стоит увидеть Коронный трибунал, Краковские ворота, Гродзкие ворота, Тринитарскую башню и Люблинский архикафедральный собор.

Рыночная площадь является центральным элементом Старого города в Люблине. В центре стоит ратуша, в которой когда-то размещался высший апелляционный суд для шляхты Малопольши – Коронный трибунал.

Кроме того, здесь стоит увидеть и важные религиозные сооружения: архикафедральный собор Святого Иоанна Крестителя и Святого Иоанна Богослова. А во время прогулки по городу стоит посетить Доминиканскую базилику – одну из старейших церквей города.

Краковские ворота также являются достопримечательностью Люблина. Внутри находится исторический музей, посвященный истории города. Любителям интересных впечатлений также стоит обратить внимание на экскурсию по Люблинскому подземному маршруту, который пролегает под многоквартирными домами Старого города и Рыночной площадью.

Путешественникам также стоит посетить местные заведения и попробовать традиционные блюда польской кухни.